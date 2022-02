Ukrán válság - Austin: még mindig van idő diplomáciára

2022. február 18. 14:02

Ukrajna orosz megtámadása alapértékeket sértene, de még mindig van idő diplomáciára, és az Egyesült Államok és szövetségesei fel lesznek készülve, függetlenül attól, hogy Moszkva milyen utat választ - jelentette ki Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter pénteken Varsóban.

Archív kép: Austin – euractiv.com/EPA/EFE

A Pentagon vezetője pénteken Varsóban Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi miniszterrel egyeztetett. A tárgyalásokat követő sajtóértekezleten hangsúlyozta: a NATO egésze támogatja Ukrajna szuverenitását és területi egységét.



Austin felhívta a figyelmet arra az ellentmondásra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ellenezte a NATO megerősítését, miközben az orosz-ukrán feszültség ténylegesen azt eredményezte, hogy a szövetség sokkal erősebb lett a keleti szárnyán, és ez a jövőben is így marad.



Austin szerint Ukrajna "bármilyen jellegű" orosz megtámadása nemcsak konfliktushoz vezetne, hanem olyan alapértékek megsértését is jelentené, mint amilyen a nemzeti szuverenitás, a területi egység és az önrendelkezés joga.



Értékelése szerint az orosz csapatok bekerítik Ukrajnát, egyes, Fehéroroszországba telepített alegységek pedig alig 320 kilométernyi távolságban állomásoznak Lengyelország határaitól. Egy ukrajnai orosz invázió esetén Lengyelországnak több tízezres menekültáradattal kell számolnia - húzta alá.



"Még mindig van ideje és helye a diplomáciának" - folytatta Austin. Kiemelte: Washington szövetségeseivel, köztük Lengyelországgal szorosan együttműködve felajánlotta Putyinnak a válságtól különböző, diplomáciai utat a biztonság növelése érdekében. "Függetlenül attól, hogy Putyin hogyan dönt, az Egyesült Államok és szövetségesei fel lesznek készülve" - fogalmazott.



Moszkvai nyilatkozatok ellenére nincs bizonyíték az orosz csapatok visszavonására Ukrajna határaitól, ellenkezőleg, minden információ arról tanúskodik, hogy Oroszország folyamatosan támadásra készül - hangsúlyozta ebben az összefüggésben újságírói kérdésre válaszolva az amerikai politikus.



Austin megköszönte, hogy Lengyelország befogadta a csapaterősítés keretében átirányított 4700 amerikai katonát, aki - mint mondta - készen áll "egy sor lehetséges forgatókönyvre", és szükség esetén együttműködik a lengyel hatóságokkal az Ukrajnában tartózkodó amerikai állampolgárok segítésében.



Mariusz Blaszczak kijelentette: Putyin "az orosz birodalom újjáépítésére", az orosz érdekszféra bővítésére törekszik. A NATO egysége és az Egyesült Államok határozott politikája elejét veheti Ukrajna orosz megtámadásának - jelentette ki. Nyílt konfliktus esetén Lengyelország kész segíteni azoknak, akik Ukrajna elhagyására kényszerülnének - húzta alá.



Austin Varsóban Andrzej Duda lengyel elnökkel is tárgyalt, ezt követően Blaszczakkal együtt a nyugat-lengyelországi Powidzba indult, ahol lengyel és amerikai katonákkal találkoznak.



MTI