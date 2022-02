Lengyel fejlesztési miniszter: Varsó is érzékeli a kettős mércét

2022. február 18. 18:38

A lengyel kormány is érzékeli a kettős mércét az EU-n belül, és visszautasítja a politikai nyomásgyakorlást - nyilatkozta pénteken Budapesten, a visegrádi államok miniszteri találkozóját követően Lengyelország fejlesztési alapokért és regionális politikáért felelős tárcavezetője.

Grzegorz Puda lengyel fejlesztési alapokért és regionális politikáért felelős miniszter a visegrádi országok (V4) európai uniós fejlesztésekért felelős minisztereinek találkozóját követő sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2022. február 18-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Grzegorz Puda szerint a brüsszeli döntéseket sokszor politikai érdekek határozzák meg akkor is, ha ilyen szempontoknak nincs helyük. Egyesek talán azt sem nézik jó szemmel, hogy Magyarország és Lengyelország milyen ütemben fejlődik, ezért a nyugati országok közvéleménye előtt hamis színben tüntetik fel a két államot - tette hozzá.



A híresztelésekkel ellentétben tény, hogy mindkét ország gazdasága kiugróan jól teljesített 2021-ben. A magyarok talán észre sem veszik ezt, de külföldi vendégként látványos az utóbbi évek fejlődése. Kívülállóként az is világosan látszik, hogy a magyar kormány az itt élők érdekeit képviseli, és felismeri a közös kihívásokat - fogalmazott.



A miniszter szerint a tapasztalatok mindkét országban azt mutatják, hogy fejlődést csak a jobboldali kormányoktól lehet remélni. A baloldal sosem szolgálja a nemzetek javát, és a kontinens keleti fele még jól emlékszik rá, hogy a kommunista időkben leszakadt a kontinens nyugati felétől - hangsúlyozta. Fellendülést a posztkommunista kormányok sem hoztak, Lengyelországban az ipart leépítették, a nagyvállalatokat eladták külföldieknek, gyakorlatilag szétosztogattak mindent, amit lehetett. Mindezt most kell bepótolni, de a fejlődés jelei ma már Lengyelországban is látványosak - tette hozzá Grzegorz Puda.



A tárcavezető szerint a magyar-lengyel összefogásból fontos uniós kezdeményezések születhetnek. Különösen fontos feladata ma a két országnak a közösségen belül, hogy olyan értékeket képviseljen, amelyekért más tagállamok vezetése nem mer kiállni - hangsúlyozta.

MTI