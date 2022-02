A Fradi új játékosait is bevetheti Csercseszov az MTK ellen szombaton

2022. február 18. 21:46

Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencvárosi TC futballedzője a téli igazolások mellett a szombati, MTK elleni bajnokiról beszélt a fradi.hu portálnak.

A mester – fradi.hu

Az NB I-ben címvédő és listavezető labdarúgócsapat február 19-én, szombaton 19.30-tól idegenbeli örökrangadót vív az MTK ellen.

- Az új igazolások, Auzqui, Marquinhos, Esiti és Pászka a héten már együtt készült a csapattal. Néhány edzés elteltével mi a véleménye róluk?

- Azt gondolom, hogy sokat megtudhattunk róluk már ennyi idő alatt is. Számukra a legfontosabb feladat, hogy megértsék azt, hogy mit várunk tőlük a csapatban. Vannak labdarúgók, akiknél erre több idő kell, vannak, akiknél pedig kevesebb. Elképzelhetőnek tartom, hogy az új játékosok közül többen is lehetőséget kapnak majd a hétvégén.

- Szombaton az MTK elleni örökrangadó vár a csapatra, ráadásul idegenben. Az Újpest elleni derbi mellett ez is egy igen fontos párharc a klub és a szurkolóink életében.

- Tisztában vagyok vele, hogy fontos mérkőzés vár ránk, ráadásul idegenben. Most is, mint mindig, nyerni akarunk, függetlenül attól, hogy ki az ellenfél. A legutóbbi bajnokinkon, a Zalaegerszeg ellen megmutattuk, hogy milyen szervezetten tudunk játszani, emellett remek volt a csapategység is. Teljes mértékben készen állunk az MTK elleni összecsapásra, amely legutóbb idegenben legyőzte fő bajnoki riválisunkat, a Puskás Akadémiát. Ez azonban már történelem. A szombati az egy teljesen új meccs lesz, mindent meg fogunk tenni a győzelemért.

fradi.hu