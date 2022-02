Labdarúgó NB I - Gól nélküli döntetlen Mezőkövesden

2022. február 18. 22:08

Nem született gól a házigazda Mezőkövesd és a Budapest Honvéd összecsapásán, a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A Mezőkövesd így otthon már öt meccse nyeretlen, míg a fővárosiak idegenben nem tudtak győzni az utóbbi három fellépésükön.



NB I, 21. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 0-0

Mezőkövesd, v.: Csonka



Mezőkövesd:

Tordai - Farkas, A. Lukic, Bilali, Vadnai - Babati (Kis, 62.), Karnyicki, Qaka (Cseke, 62.) Besirovic - Cseri (Ikenne-King, 78.) - Jurina

Budapest Honvéd:



Szappanos - Petkovic (Doka, 89.), Batik, Lovric, Tamás K. - Petruszenko, Hidi (Kadiri, 89.) - Nagy D. (Machach, 89.), Zsótér (Gale, 68.), Drazic - N. Lukic

Az első félidő szinte eseménytelen mezőnyjátékot hozott, kevés helyzettel, mindkét oldalon sok hibával. A Honvéd valamivel aktívabban játszott, az első 45 perc legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor Batik 14 méteres kapáslövését Tordai bravúrral hárította.



A szünet után is sok volt a szabálytalanság, a játékmegszakítás, ezzel együtt a korábbiaknál többet támadott a Mezőkövesd, Szappanosnak két alkalommal is nagyot kellett védenie. A vendégek a folytatásban ismét átvették az irányítást, kapufát is lőttek - Nagy Dominik két méterről, a szezon egyik legnagyobb helyzetét puskázta el -, a hazaiak pedig pontrúgásokból próbáltak veszélyeztetni. A hajrában nagy helyzet már nem alakult ki, így maradt a döntetlen.



MTI