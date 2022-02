Sallói István sportigazgató a dobogón szeretné látni a Fehérvárt

2022. február 18. 23:16

Sallói István, a labdarúgó NB I-ben szereplő MOL Fehérvár sportigazgatója a klub hivatalos honlapjának elmondta, mi állt Szabics Imre leváltásának hátterében, s hogy miért Michael Boris lett az együttes új vezetőedzője.

Sallói István elmondta, hogy Michael Boris az intenzív futball képviselője, s ezt szeretné a Fehérvárnál is viszontlátni – molfehervarfc.hu

„Nem szokásom a múlttal foglalkozni, de pár dolgot fontos tudni a mögöttünk álló időszakkal kapcsolatban. Három olyan szakember távozott, akik játékosként nagyon sokat tettek a magyar labdarúgásért. Szabics Imre, Juhász Roland és Torghelle Sándor a Vidi edzőjeként is rengeteget dolgozott azért, hogy sikeresek legyünk. Ahogy korábban is beszéltem róla, egy átalakulási és építkezési időszakban vagyunk, amelyben a klub egy fiatal magyar edzői stábnak adott lehetőséget. A tulajdonossal egyeztetve folyamatosan értékeltük a helyzetet, és abban állapodtunk meg, hogy ha már lehetőséget adtunk, akkor maradjunk türelmesek és ne kapkodjunk, hiszen számítottunk rá, hogy a csapat újraépítése nem lesz zökkenőmentes és rövidtávon az eredményesség rovására is mehet. A rosszul sikerült tavaszi rajt negatív hatással volt a játékosokra is, így sajnos a váltás elkerülhetetlen volt. A profi futballban természetesen az eredményesség a legfontosabb, de egy csapat újraépítésénél egy meghatározott játékstílus irányába kell építkezni. Az eredményesség mellett szeretném, ha a csapat intenzív, dinamikus és akciódús futballt játszana, ebből a szempontból is van bennem hiányérzet. Mindezeket figyelembe véve a váltást tartottuk most a klub szempontjából a legjobb megoldásnak. Michael Boris remekül ismeri a magyar mezőnyt, megítélésünk szerint jó munkát végzett az MLSZ-nél és az MTK-nál is, és annak az intenzív futballnak a képviselője, amelyet szeretnénk mi is viszontlátni. Az előttünk álló időszakban sok kérdésre választ kapunk majd a nyári átigazolási terveinkkel kapcsolatban is.”

A sportvezető szót ejtett a téli átigazolásokról is.

„A szezon elején arról beszéltünk, hogy három átigazolási időszak kell ahhoz, hogy a csapat versenyképes legyen a következő bajnoki évadban, ebből kettő eltelt. A nyári még inkább csak egy fél átigazolási időszak volt, a téliben szerettünk volna intenzívebbek lenni és több játékost igazolni. A tervünk 4-5 játékos igazolása volt, ebből három sikerült, illetve Géresi Krisztián visszatért a Puskás Akadémiától, Evandro visszatért a szerb élvonalból, Rúben Pinto pedig felépült az Achilles-ín szakadásból, így ilyen tekintetben fejlődött a keret. Nyáron lesz lehetőségünk mélyebben belenyúlni a csapatba. Nyilván már én is több tapasztalattal rendelkezem belülről látva a klubot, a csapatot és a scoutingot is. Utóbbinál lesznek változások, más szempontok, elvek és stratégia mellett fogunk dolgozni, hogy hatékonyabb legyen a kiválasztás és nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy egy-két olyan karakteres játékost is tudjunk igazolni, akikben benne van az a vezér véna, amire hosszú távon szüksége van a csapatnak. Nem változott a véleményem, a nehézségek ellenére is több van a keretünkben annál, mint amit mutatnak az elmúlt időszak eredményei. Ebben az új helyzetben az is cél, hogy lássuk, kik azok, akikkel hosszú távon számolni tudunk.”

Sallói szerint az együttes céljai nem változtak meg – továbbra is a bajnoki dobogó és a Magyar Kupa-siker az elvárás.

„Továbbra is egy átalakulási, építkezési időszakban vagyunk ugyan, de a céljaink nem változtak. A szezon elején a dobogó és a MOL Magyar Kupa megnyerése volt a cél, ezek közül a kupában versenyben vagyunk, a következő körben ősi riválisunk, az ETO ellen játszunk. A másodosztályú ellenfél ellen egyértelműen esélyesei vagyunk a párharcnak, ott kell lennünk az elődöntőben, majd a döntőben is. A bajnokságban 10 pont hátrányban vagyunk a harmadik helytől, de még hátravan 13 mérkőzés, így mindent meg fogunk tenni azért, hogy egy nagyon komoly hajrával odaérjünk a dobogóra. Nagyon fontos lesz a következő egy-két mérkőzés, hogy az az pozitív impulzus, amit egy új edző érkezése hoz, eredményességgel is párosuljon.”

m4sport.hu