Csaknem kétezer programmal készül a 31. Művészetek Völgye Fesztivál

2022. február 19. 14:20

A 31. Művészetek Völgye Fesztiválra a szervezők csaknem kétezer programmal készülnek, amelyek közül az első négyszázat már meg is hirdették. Az idén ismét zenével, tánccal, színházzal, irodalommal és közös alkotóterekkel telnek meg Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend utcái július 22. és 31. között.

Immár teljes a Panoráma Színpad, a Hangfoglaló Udvar, a Harcsa Veronika Udvar, a Kaláka Versudvar, a Poket Udvar és a Hobo Klub fellépőinek listája, valamint további hét helyszín programja elérhető a Művészetek Völgye Fesztivál honlapján.

A színpadokon a legkülönfélébb műfajokban szólalnak meg az előadók, a programban a fesztiválkedvencek mellett az idén is helyet kapnak különleges, jubileumi koncertek és feltörekvő előadók is - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

A Panoráma Színpadon játszik a Bohemian Betyars, a Blahalouisiana, a Csík Zenekar, a Budapest Bár, az Anna and The Barbies, a Hiperkarma, az Elefánt, a Vad Fruttik, az Esti Kornél, a Margaret Island, a 30Y, Szabó Balázs Bandája, Dés László vendégeivel érkezik a fesztiválra, a Parno Graszt pedig ott ünnepli alapításának 30. évfordulóját.

Az idén a Panoráma Színpadon lép fel a Ricsárdgír, a Carson Coma és az Aurevoir is. A közleményben Oszkó-Jakab Natália, a fesztivál igazgatója kiemeli: mindig figyeltek arra, hogy a fiatal tehetségek pályáját is segítsék, és lehetőséget adjanak nekik a fesztiválon.

A fesztivál vendégei az idén is több fiatal előadóval találkozhatnak, köztük az új lemezes Platon Karataevvel és Sorbonne Sexuallal, az újvonalas hazai hip-hop szcénából Beton.Hofi és Dé:Nash érkezik az eseményre, fellép az Analog Balaton, valamint Deva is.

A programban helyet kapott a Fran Palermo, a VHK, a Konyha, a Hősök, a Pontiac, a Kiscsillag, a Middlemist Red, Péterfy Bori, az Idegen, az Ivan and The Parazol, a colorStar, Perrin, Iamyank, Barkóczi Noémi, a Mörk, Lovasi András, Kollár-Klemencz László, a Harcsa Veronika-Gyémánt Bálint Quartet és Hobo is.

A fesztivál Kaláka Versudvara irodalmi programokat kínál, az érdeklődők részt vehetnek Lackfi János Versműhelyein és zenés versimpróin is. Tavaly debütált Vigántpetenden Vecsei H. Miklós és a Poket közösségi udvara, ahol elsősorban irodalmi és zenés programokat kínálnak.

A Színház Színpadnál láthatja a közönség az Orlai Produkció, az Art-Színtér és a Proton Színház darabjait. A Cirque du Tókertben Oláh Ibolya ad színházkoncertet, fellép az Óbudai Danubia Zenekar, a Bandart, egyszemélyes előadással érkezik a fesztiválra Andrej Tomse szlovén előadóművész, és az idei programban is szerepel a Firebirds.

A fesztiválon megtalálhatók lesznek többek között a MANK ArtPorta művészeti workshopjai és előadásai, a Tarisznya Udvar beszélgetései, a LEMangUria mozdulatművészeti közösség programjai, valamint a Petendi Pajta, ahol az Önismereti diszkó várja a látogatókat.

A részletes program a www.muveszetekvolgye.hu oldalon érhető el.

MTI