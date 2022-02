Őrizetbe vettek egy minisztert Horvátországban

2022. február 19. 16:05

A korrupció és szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség (USKOK) szombaton reggel házkutatást tartott Darko Horvat építésügyi, területtervezési és állami vagyonkezelési miniszter házában, majd később befolyással való visszaélés gyanújával őrizetbe vette a tárcavezetőt - közölte a horvát közszolgálati televízió (HRT).

A Jutarnji List című napilap nem hivatalos információkra hivatkozva azt írta, Horvatot azzal gyanúsítja az ügyészség, hogy 2018-ban, amikor az előző kormányban gazdasági miniszteri posztot töltött be, helyettesét, Ana Mandacot arra utasította, hogy a vissza nem térítendő támogatások odaítélésénél bizonyos személyeket részesítsen előnyben. A kis- és középvállalkozók számára a nemzeti kisebbségek által lakott területeken meghirdetett programban olyan személyek kaptak támogatást, akikkel a tárcavezetőt valamilyen érdek kötötte össze, vagy akikre Tomislav Tolusic volt mezőgazdasági miniszter és Boris Milosevic, a szerb kisebbséghez tartozó miniszterelnök-helyettes javaslatot tett. Az ügyészég ellenük is nyomozást indított, valamint a miniszter helyettesével és két államtitkárral szemben is vizsgálódnak - közölte a lap.

Andrej Plenkovic kormányfő rendkívüli sajtótájékoztatón kért magyarázatot az USKOK-tól a miniszter letartóztatásának körülményeire.

"Ez az a pillanat, amikor a főügyésznek (.) kamerák elé kellene állnia és megmagyaráznia, miért volt olyan sürgős, hogy letartóztassanak egy hivatalban lévő minisztert?" - kérdezte Plenkovic, hozzátéve: reméli, volt okuk a lépésre, és bizonyosan a törvényeknek megfelelően léptek fel.

Plenkovic szerint mindenesetre az "időzítés nem volt véletlen". A kormányfő arra utalhatott, hogy az ellenzéki pártok nemrég bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Horvat ellen, a földrengés utáni helyreállítási és újjáépítési munkálatok szerintük túl lassú menete miatt.

Plenkovic mindazonáltal leszögezte: amennyiben Horvát börtönben marad, nem tölthet be miniszteri tisztséget.

A főügyész és a horvát ügyészség (DORH) a sajtótájékoztató után közleményt adott ki, amelyben jelezték: ahogy eddig, ezután sem fogják kommentálni a miniszterelnök kijelentéseit.

Hozzátették, hogy a jogszabályoknak megfelelően jártak el. "Ennek megfelelően, a jogszabályi feltételek teljesülése esetén, az illetékes államügyészség tájékoztatni fogja a nyilvánosságot" - írták.

MTI