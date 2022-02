Koronavírus - Szlovéniában újabb enyhítésekről döntött a kormány

2022. február 19. 20:20

Szlovéniában újabb enyhítésekről döntött a kormány: néhány kivétellel megszüntetik a Covid-igazolványok használatát, és eltörlik a tesztelési kötelezettséget - jelentette be Janez Poklukar egészségügyi miniszter szombaton a kormányülést követően.

Kiemelte: hétfőtől csak az egészségügyi és szociális ellátórendszerben, valamint a büntetés-végrehajtó intézetekben lesz kötelező a védettségi igazolás. Nem kell többé tesztelni az iskolákban és a munkahelyeken. Ez idáig heti háromszor kellett öntesztet végezniük a tanulóknak és az alkalmazottaknak a legtöbb munkahelyen. Marad azonban a maszk viselésének kötelezettsége zárt nyilvános helyeken - tette hozzá.

A kormány szombattól változtatott a beutazás szabályain is. Szlovéniába karanténkötelezettség nélkül is be lehet utazni, miután a kormány eltörölte azt az intézkedést, mely szerint a koronavírusos fertőzöttel érintkezőknek karanténba kell vonulniuk.

Szombatra 3731 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, és tíz beteg halt meg a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben. Kórházban 835 beteget ápolnak, közülük 109-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 263 495-en kaptak védőoltást, közülük 1 217 473-an mindkét adagot felvették.

MTI