Londoni Magyar Ház létesül az Egyesült Királyságban

2022. február 20. 09:04

A magyar kormány megvásárolta a Trafalgar tér szomszédságában levő hétemeletes épületet, amely a Londoni Magyar Ház lesz - közölte a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap, a Facebookon közzétett videóbejegyzésében.

Szijjártó Péter elmondta, hétvégi magyar iskola, színházterem is lesz majd az épületben, ahol kiállításokat, előadásokat is tartanak a helyi magyarság részére.



A tárcavezető hangsúlyozta, Londonban és a környékén sok magyar él, ott dolgoznak vagy tanulnak, de eddig a városban nem volt igazán méltó otthona a magyar kultúrának, a magyar közösségnek, a magyar identitás megőrzésének.



A kabinet egy nagy, ikonikus épületet vásárolt meg "annak érdekében, hogy Magyarországhoz - ehhez az ezeréves államisággal rendelkező országhoz - méltó helyen őrizhessük és mutathassuk be a kultúránkat Londonban" - fogalmazott Szijjártó Péter.



Kiemelte, az új Magyar Ház egy új találkozási pont lesz az Angliában élő magyarok számára.



"Van benne színházterem, lesz benne kávézó, kiállításokat, előadásokat fogunk rendezni" - mondta a miniszter, hozzátéve, a gyermekek számára a hétvégi iskola lehetősége, a magyar nyelv oktatása is megtalálható lesz majd a kínálatban.



"Hogy a ház igazán méltó legyen és tudja fogadni a magyar embereket, most felújításra kerül, és amint a felújítás befejeződik, néhány hónap múlva a Londonban és környékén élő magyarok birtokba vehetik majd" - jelentette ki Szijjártó Péter.



A tárcavezető reményét fejezte ki, hogy "ez a ház egy új találkozási pontként, egy új közösségépítő erőként fogja majd szolgálni a Londonban és környékén élő magyarokat".



MTI