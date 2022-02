Végzetes balos recept: gigahitelt vett fel az MSZP

2022. február 20. 11:25

Trenka István a Villányi úti székház előtt egy tavaly előtti tiltakozóakción Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Elfogyott a mondanivaló, a tagság, a szavazótábor, lassan elolvadt az állampárttól örökölt vagyon, most pedig elúszhat a szocialisták Villányi úti székháza is.

Lassan már csak papíron létezik az MSZP, azonban a párt félmilliárdos hitelt vett fel a Villányi úti székházra, amelynek visszafizetése erősen kétséges – értesültünk. Puch László egykori pártpénztárnok korábban már két székház eladásán is bábáskodott, a Villányi úti lehet a harmadik.

A Villányi úti MSZP-székház a Köztársaság téri és a Jókai utcai után már a harmadik olyan ingatlan, amelynek eladásában Puch László egykori pártpénztárnok bábáskodik. A Villányi úti székházat tulajdonló alapítvány, amelynek kuratóriumi elnöke Szentgyörgyi József, a 2019-ben megbukott halászteleki polgármester. Mellette a kuratórium tagja Puch László is. Ötszázmillió forint hitelt vettek fel az ingatlanra, az adósságot 2024-ig kell visszafizetni – értesült lapunk.

Szocialista forrásaink szerint nem kérdés, hogy az MSZP-nek nem lesz fedezete a kölcsön visszafizetésére. Így ez az ingatlan is, hasonlóan a korábbi székházakhoz, a párt számára elúszik. Több tucat MSZP-s ingatlan landolt már Puch László cégébe, a Horizont Zrt.-be. Azért is érthetetlen az ötszázmilliós újabb hitelfelvétel, mert nemrégiben értékesítette az alapítvány a Kosztolányi Dezső téren található két 140 négyzetméteres volt kollégiumi szállóját.



Új hír, hogy a Szigetszentmiklóson elhunyt fideszes önkormányzati képviselő helyére kiírt időközi választáson a megüresedett képviselői helyre pályázik Szentgyörgyi József halásztelki lakos, az MSZP-s alapítvány elnöke, aki a szigetszentmiklósi polgármester tanácsadója, a Baloldali Önkormányzati Közösség ügyvezető alelnöke.

Az MSZP vagyonával hosszú időn keresztül sáfárkodó Horizont Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Zrt. egyébként még 2015 végén átalakulás útján jogilag Magyarországon megszűnt, de ténylegesen nem tűnt el. A cégből ugyanis a cégbírósági adatok szerint osztrák–magyar vegyesvállalat lett, bécsi székhellyel és budapesti irodával, többségi tulajdonosa továbbra is Puch László.

Az MSZP-ben 2018 után csaknem száz alapszervezet szűnt meg. A legnagyobb vérveszteséget a legerősebb bástya, Pest megye szenvedte el, ezt az alapszervezetet a pártvezetés fel is oszlatta. Pest megye akkor lett fekete bárány a pártvezetés szemében, amikor a 2020-as pártkongresszus előtt szinte egyöntetűen Mesterházy Attila elnökké választását támogatták. Az elnökség ekkor „nem alapszabályszerű működésre” hivatkozva tisztogatásba kezdett: három korábbi elnököt, így Trenka Istvánt, Fekete Zoltánt és Kovács Barnabást is kizárták a pártból, a szervezet átmeneti feloszlatásával pedig megakadályozták, hogy Mesterházy támogatói részt vegyenek az MSZP tisztújító kongresszusán.

A szocialista párt az utolsókat rúgja minden értelemben. Támogatottsága alig tizede a tizenhat évvel ezelőttinek, választóinak egy részét felszívta a DK, a maradékot pedig a Jobbik – írta a minap a Bennfentes.net, hozzáfűzve, országosan ismert politikusai a pártnak alig vannak, a régi, meghatározó emberek nyugdíjba vonultak vagy kiszálltak a politikából.



Az MSZP általában csak azzal kerül be a hírekbe, ha újabb embert zárnak ki a soraik közül, mint legutóbb a diplomabotrányba keveredett Bangóné Borbély Ildikót. Ma már csak Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter jóindulatán múlik az MSZP túlélése, ezért is ment az izmozás azon, hogy a szocialisták ugyanannyi listás helyet követeltek maguknak, mint a Momentum. Valószínű, hogy kevesebbel kell beérniük, mert az utóbbi napok hírei szerint sem Gyurcsány, sem Jakab nem akar az MSZP-nek annyi listás helyet biztosítani, ahányat a párt magának követel.

Az idők során nem csak a mondanivaló, a politikai tartalom és a választók fogytak el, hanem a pártvagyon is, az MSZP-t az a Gyurcsány Ferenc adósította el, aki most az utolsókat rúgja a földön fekvő szocialistákba. Mint köztudott, a rendszerváltoztatást követően az MSZP döbbenetes mértékű pártvagyont örökölt az egykori MSZMP-től, de még a szocialista-szabad demokrata kormányzás alatt is jutott a pártnak kedvezményes áron eladott állami ingatlanvagyon.

Kérdéses Bangóné költséges pártiroda-hálózatának sorsa

Több MSZP-s pártiroda is fenntartó nélkül maradhat Bangóné kizárása miatt, ugyanis a politikus számos ingatlant bérelt képviselői költségtérítése terhére – derül ki az adatRADAR gyűjtéséből, amelyre a Mandiner bukkant rá. Bangóné a 2018–2022-es választási ciklus alatt számos irodát béreltetett magának szerte az országban. Az adatok szerint a baloldali politikus országos irodahálózatot működtetett, Mátészalkán, Csornán, Soroksáron, Érden és Hajdúszoboszlón is.



Az előbbiek azok a települések, ahol még az irodák pontos címét is tudni lehet. A feltárt szerződésekben található még csepeli, békéscsabai, nyíregyházi és mosonmagyaróvári cég, illetve egy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Őrre bejegyzett társaság is. A mátészalkai iroda bérlete havonta 78 105 forintba, a csornaié kereken százezer forintba, a budapesti havi 181 ezer forintba, a hajdúszoboszlóié negyvenezer, az érdi irodáé pedig havi 175 260 forintba került.



Érdekességképpen megjegyzik, hogy ha ezekre a gyanútlan szemlélődő rákeres az interneten, kiderül, hogy valamennyi cím megegyezik az adott város vagy kerület MSZP-irodájának címével. Emlékezetes: Bangóné Borbély Ildikót azért zárták ki az MSZP-ből, mert kiderült, hogy parlamenti önéletrajzával szemben valójában nincs közgazdász diplomája.

