Ahol rántotta sül, törik a tojás – 30 éve alakult meg a Premier League

2022. február 20. 13:20

Harminc évvel ezelőtt, 1992. február 20-án döntöttek úgy az angol első osztály klubjai, hogy a Football League-ből kilépve megalakítják a televíziós jogait önállóan értékesítő, gazdaságilag független Premier League-et. Májusban megtörtént a hivatalos bejegyzés, augusztusban elindult az újraszabott angol élvonalbeli bajnokság, másként fogalmazva a modern futball egyik legsikeresebb vállalkozása.

Vinnie Jones, a Wimbledon játékosa díszítgeti a Premier League első idényének reklámplakátját (Fotó: Getty Images)

„Teljesen új labdajáték!” – hirdette a Sky azóta kultikussá lett reklámfilmje 1992-ben a televíziós csatorna ádáz harcban megkaparintott termékét, a Premier League-et. Természetesen a hangzatos szlogen nem felelt meg a valóságnak, hiszen a 30 évvel ezelőtt szárba szökkent futballvállalkozás éppen a labdarúgás pályán belüli világát nem rendezte át – amúgy szinte mindent.

David Dein, az Arsenal akkori alelnöke, a szervezkedés egyik kulcsfigurája két frappáns hasonlattal foglalta össze mindazt, ami jellemezte a Premier League születését. Az egyik így hangzik: „Ahhoz, hogy rántottát készítsél, össze kell törnöd néhány tojást. Mi elég sok tojást összetörtünk annak idején.” A másik pedig így: „Tudtuk, hogy ott áll a repülőgépünk a kifutópálya elején, de arról fogalmunk sem volt, hogy milyen magasra repül majd.”



Elég magasra repült. Manapság a Premier League a legnézettebb sportbajnokság a világon, 188 ország mintegy egymilliárd háztartásában követik, a hazai közvetítési jogokat a 2019 és 2022 közötti időszakra 4.56 milliárd fontért értékesítették. A globális vonzerő, a példaként emlegetett pénzügyi modell, a régóta dübörgő sikersztori némi ellentétet mutat a liga őstörténetével, amelyet ködös bizonytalanság, gyanús intrika és színfalak mögötti ármánykodás kísért. Hogy bűnben fogant a vállalkozás, talán túlzás kijelenteni, ám tény, a liga megalakítása előtti éveket az angol futball egyik legsötétebb időszakaként tartják számon. Igazat kell adnunk Paul MacInnesnek, aki öt évvel ezelőtt a The Guardian hasábjain így jellemezte a folyamatot:„A Premier League eredettörténete az elszántságé és a fortélyé, más szóval a kötöttségek nélküli vállalkozói szemlélet csatája a belterjes bürokráciával. A történet jellemző a korra, a nyolcvanas évek végére, a kilencvenes évek elejére, amikor a thatcheri szemlélet leszámolt már a háború utáni idők csököttségével, de nem sok mindent hozott létre helyette. A nemzeti játék, a futball padlón volt: a huliganizmus játszóterének bélyegezték, és meg kellett küzdenie a Hillsborough-tragédia súlyával is. A sportág a kormány ellenszenvétől kísérve nem találta a kiutat. És akkor érkezett egy nagyszerű lehetőség, néhány vállalkozó kedvű ember pedig nem félt élni vele.”



A hagyományos ligarendszerből kiszakadó versengés terve nem azon a 30 évvel ezelőtti februári napon fogalmazódott meg, hosszú évek vitái, tervezgetései és „tojástörései” vezettek oda, hogy az 1888 után több mint egy évszázadon át működő bajnokság új kereteket kapott. A reformtervek, szűk körű egyeztetések mögött persze ott volt az említett sötét háttér. A brüsszeli Heysel Stadionban, az 1985-ös Juventus–Liverpool (1:0) BEK-döntő során bekövetkezett nézőtéri tömegtragédia 39 halálos áldozatot követelt, az angol klubokat öt évre eltiltották az európai klubversenyektől. A kontinensről száműzött angol klubfutball egyre inkább elmaradt a legszebb éveit élő olasz Serie A vagy a spanyol La Liga szakmai színvonalától, és érthető módon a piacképes játékosokat sem igazán vonzotta akkoriban az „elzárt” sziget. Az 1989. április 15-én, a Liverpool–Nottingham Forest FA-kupa-elődöntőn bekövetkezett, 97 emberéletet követelő Hillsborough-katasztrófa tovább rombolta az angol labdarúgás nimbuszát. A veszteségek és a problémák szinte hajtották a futballköröket a megoldás felé: a Hillsborough szülte híres Taylor-jelentés a stadionok biztonságát volt hivatva javítani, előirányozva többek között az állóhelyek megszüntetését, a veszélyes vaskorlátok kiiktatását, az alkoholfogyasztás radikális szabályozását.

Közben zajlott egy kevéssé látható folyamat is a kulisszák mögött, a nyolcvanas évek közepétől a legbefolyásosabb angol klubok egyre erőteljesebben igyekeztek érvényesíteni akaratukat a televíziós jogdíjak elosztása terén. Az első fenyegetés nyomán 1986-ban kiharcolták az élvonalbeli egyesületek ötvenszázalékos részesedését a szponzori és televíziós bevételekből (a pénzeket a Football League a négy osztály csapatai között adagolta), és ugyanabban az évben megköttetett egy új, két évre szóló 6.3 millió fontos tévés szerződés. A megállapodás lejártával aztán az ITV jelentkezett be a jogokért, 1988-ban négy évre 44 millió fontot fizetett már, a nyereségéhes klubokat azonban ez sem tudta jóllakatni. Az elszakadási folyamat első nagy eseményeként a titokban szervezett vacsorát szokás emlegetni, amely során 1990-ben Greg Dyke, a London Weekend Television vezetője felvetette a Manchester United, a Liverpool, a Tottenham Hotspur, az Everton és az Arsenal képviselőjének, hogy nem kellene-e a nagyobb kluboknak nagyobb szeletet kapniuk a tévés tortából. A klubok emberei nem tiltakoztak az elképzelés ellen, ugyanakkor fontosnak tartották kipuhatolni a – Football League-gel akkoriban fagyos viszonyban lévő – Angol Labdarúgó-szövetség, az FA álláspontját. A szövetségben nem bánták, ha gyengülnek a liga pozíciói, az FA által jegyzett, 1991 júniusában kiadott Blueprint for the Future of Football (Tervezet a futball jövőjéről) című dokumentum támogatta a Premier League elképzelését. Az alapító tagok aztán 1991 júliusában megállapodtak a vállalkozás elveiről, amelyek közül talán a legfontosabb a kereskedelmi és televíziós jogok önálló értékesítése, a gazdasági függetlenség a Football League-től és az FA-től. Utólag talán naiv elgondolásnak tűnik, de akkor a szövetség fontos szempontnak vette, hogy a mezőny tervezett apasztásával csökken a meccsszám, ennek pedig az angol válogatott láthatja majd hasznát (a 22 csapatos vetélkedést 1995-ben alakították 20 csapatosra).

Bár az átalakulás mozgató figurája az említett Dyke volt, az általa képviselt ITV-t túllicitálta az élő meccsközvetítési jogokért öt évre 304 millió fontot kínáló, Rupert Murdoch médiamágnás által futtatott BskyB, a BBC pedig megszerezte az összefoglalók jogait az utóbb nagy sikerű Match of the Day programjához.



Megszületett a Premier League, augusztusban elindult a bajnokság, amely már nem elsősorban sporteseményt kínált a futballkedvelőknek, sokkal inkább szórakoztatási terméket és médiaproduktumot a fogyasztóknak. A rántotta elkészült, a szemetesben hagyott törött tojáshéjak pedig többé senkit sem érdekeltek.



(A 2. részben: A négy nagytól a hat nagyig – az erőviszonyok változása)

"Basszus, ez a világ elérhető"

„A Premier League varázsa igazán a 2004-es EU-csatlakozás után ejtett rabul, amikor tizenhat évesen azt láttam, hogy basszus, ez a különleges világ tényleg elérhető! A szabad munkavállalásnak köszönhetően Gera Zoltán, Király Gábor, Torghelle Sándor vagy Fülöp Márton Angliába igazolt, és ez óriási lökést adott nekem. Azt üzente, hogy ami addig minden gyerek álma volt, immár nekünk, magyaroknak is valóság lehet. A globális brand működött, csábító volt a körítés, a meccsek rítusa, a fémkerítés nélküli lelátó, a telt házas nézőtér, a szponzori környezet, a merchandising, a közvetítés. A televíziós jogdíjak igazságos elosztása működteti az üzletet, jellemző a rendszer kidolgozottságára a parachute payment, amely a kieső egyesületeknek segít talpon maradni. Sokat elmond a mérkőzések vonzerejéről, hogy egy-egy Liverpool-meccsre csak Norvégiából néha kétrepülőnyi ember érkezett, de jöttek Dániából és más országokból is, persze ugyanígy például a Manchester United összecsapásaira is. A pénz szül még több pénzt, és az látszik, hogy amit 1992-ben kitaláltak, Angliában ma is tökéletesen működik.”

NSO