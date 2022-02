Szondával szűrhetjük ki a tünetmentes fertőzötteket a jövőben

2022. február 21. 10:46

Öt perc alatt ad eredményt egy koronavírus-szonda, mely a belefújt levegő alapján állapíthatja meg a fertőzöttséget. A nagy eseményeken való biztonságos részvétel kulcsa a megbízható gyorstesztek széles körű alkalmazása lehet a koronavírus pandémiás szakaszából való kilépést követően: a tünetmentes hordozók is képesek továbbadni a fertőzést, ezért kiemelt a jelentősége annak, hogy a tömegrendezvények előtt kiderülhessen, ha valaki fertőzött. A Phys.org egy, az eddig ismert gyorsteszteknél is gyorsabban eredményt ígérő szondát mutat be cikkében, amely mindössze öt perc alatt állapítja meg, hogy aki belefújt, hordozza-e a SARS-CoV-2-t. Az eszköz érzékeny és pontos, egyelőre ugyanakkor csak prototípusként létezik.

Könnyen hordozható az új eszköz

Jelenleg a PCR-tesztek tudják a legbiztosabban kimutatni a fertőzöttséget, ám ezek kiértékelése lassú, laboratóriumi háttér szükséges hozzá és a mintavétel kellemetlen módon, az orrgaratból történik. Az antigén gyorstesztek már sokkal gyorsabbak, de az álnegatív mellett ritkábban, de álpozitív eredmények is előfordulnak esetükben.

Szondás teszteket már korábban is kifejlesztettek: azok a koronavírussal fertőzöttek által kilélegzett illékony szerves vegyületek koncentrációjának különbségeire támaszkodnak, de a legtöbb elemzéshez terjedelmes, nem hordozható eszközökre van szükség. Hszing Ji Ling és munkatársai olyan gyors, kényelmes és pontos szondás tesztet akartak kifejleszteni, amely alkalmas lenne nagyszámú ember helyszíni szűrésére.

InfoStart