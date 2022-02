Szijjártó Péter: Magyarország újabb 120 lélegeztetőgéppel segíti Ukrajnát

2022. február 21. 11:41

Magyarország újabb 120 lélegeztetőgéppel segíti Ukrajnát a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, a gépek fele kárpátaljai, másik fele más ukrajnai kórházakba kerül – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn reggel. A tárcavezető a közösségi oldalán élőben jelentkezett be, mielőtt Brüsszelbe indult. Elmondta, hogy a gépeket – ahogy a korábbi, ugyanilyen nagyságú támogatás esetében is – az Ökumenikus Segélyszervezet segítségével juttatják el a kórházakba.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a kormány a nehézségekre mindig „speciális magyar válaszokat” adott, melyek rendre sikeresnek bizonyultak. Brüsszeli útjáról Szijjártó Péter közölte: az uniós tanács ülésén vesz részt, ahol a kelet-európai térségben kialakult feszültségek lesznek napirenden. Magyarországnak érdeke a béke, ezért elvárjuk azt, hogy a világpolitika nagy szereplői folytassák azt a magas szintű párbeszédet, amely az egyetlen reményt jelenti a békés megoldás irányába – fogalmazott a miniszter.

Hozzátette: Bár tudjuk, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatai is feszültséggel terheltek, Ukrajnában sorozatosan megsértik a magyar nemzeti közösség jogait, ennek ellenére Magyarország mindig is kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. Mindig segítettünk az ukránoknak, ha bajban voltak vagy ha szükségük volt valamilyen támogatásra, segítségre a világjárvány elleni küzdelemben. Így van ez most is – mondta Szijjártó Péter.

MTI