Szárnyalás után zuhanásban a tőzsdék, élen a BUX-szal

2022. február 21. 14:16

Ahogyan az elmúlt heteken, úgy hétfőn is elsősorban az orosz–ukrán konfliktussal kapcsolatos hírek határozták meg a piaci hangulatot. Miközben számos jel szerint Oroszország közelebb került Ukrajna megtámadásához, vasárnapról hétfőre virradó éjjel azt jelentette be a francia elnöki hivatal, hogy mind Vlagyimir Putyin orosz elnök, mind Joe Biden amerikai elnök beleegyezett egy személyes csúcstalálkozóba az ukrán helyzetről. A hír hatására az európai tőzsdék is felpattantak, azonban a nyitás után másfél órával elkezdtek lefordulni az indexek, ami részben annak tudható be, hogy Oroszország közölte, hogy a belengetett Biden–Putyin csúcs még nem biztos, hogy létrejön. Az esésben az élen a magyar tőzsde állt – írja a Portfolio.

A BUX déli 12 óra előtt nem sokkal mínusz 1,9 százalékon állt, részben az OTP jelentős esésének következtében.

portfolio.hu