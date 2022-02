Alexander Brodyt az Emmi saját halottjának tekinti

2022. február 22. 09:54

A közelmúltban elhunyt Alexander Brody világhírű amerikai-magyar üzletembert az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) saját halottjának tekinti.

A február 12-én 89 éves korában meghalt író, üzletember, reklámszakember a magyar irodalom mecénásaként is tevékenykedett. Családjában többen is kapcsolódtak az irodalomhoz, nagyapja Bródy Sándor író, nagybátyja a szintén író Hunyady Sándor volt - közölte az Emmi kedden az MTI-vel.

Mint írták, tizenöt éves korában került az Egyesült Államokba, ahol felvette az Alexander Brody nevet. A Princetoni Egyetem elvégzése után a reklámszakmában helyezkedett el, több mint négy évtizedet felölelő pályafutása során a Young and Rubicam nevű cégnél kifutófiúból - tehetségének és szaktudásának köszönhetően - egészen a nemzetközi igazgatói pozícióig jutott.



Munkája során rengeteget utazott, nemzetközileg is elismertté vált a szakmában. 1993-ban vonult vissza az Ogilvy and Mather elnöki pozíciójából, Magyarországra költözött és az irodalom felé fordult.





Elindította az Alibi 6 hónapra könyvsorozatot.

Könyveket írt és próbálta minél ismertebbé és elismertebbé tenni a magyar irodalmat. Nagyapja emlékére megalapította a Bródy Sándor-díjat elsőkötetes írók számára, illetve mecénása volt a Bolyai János alkotói díjnak.



MTI