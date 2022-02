Katalán reneszánsz muzsikát is kínál a Régizene Fesztivál

2022. február 22. 12:20

Lemezbemutató koncertekkel és katalán reneszánsz muzsikával is várja a közönséget a Müpa Régizene Fesztiválja március 2. és 22. között.

Az előadók között szerepel Baráth Emőke szoprán Philippe Jaroussky és az Ensemble Artaserse társaságában, Rolando Villazón tenor az Ensemble L'Arpeggiata szólistájaként, a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar, valamint a barcelonai Palau de la Música Catalana Kamarakórus.



Baráth Emőke, a Müpa 2021/22-es évadának művésze Händel-áriákból állította össze Kettősség című koncertjének műsorát. Az énekesnő művésztársa, Philippe Jaroussky ezúttal az Ensemble Artaserse karmestereként vesz részt a hangversenyen, amely lemezbemutató koncert is egyben. A budapesti közönség a világhírű szoprán Dualitá címmel február közepén megjelent albumát ismerheti meg élőben.



Rolando Villazón tenor mesterségének címere ezúttal Monteverdi. A mexikói énekes Christina Pluhar együttese, az Ensemble L'Arpeggiata szólistájaként lép színpadra.



Cherubini Les Abencérages című operáját Vashegyi György vezényletével ismerheti meg a közönség. A produkcióban a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar partnereiként világhírű énekesek lépnek fel, köztük Anais Constans és Edgaras Montvidas. Az esti programot az opera színpadra állításában szerepet vállaló velencei Palazzetto Bru Zane tudományos igazgatója, Alexandre Dratwicki zenetörténész műismertető előadása előzi meg.



A katalán reneszánsz a magyar közönség számára ismeretlen világ. A 16. században élt Vila, Milá, Brudieu, Flecha és De Pastrana művei a barcelonai Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana énekesei és hangszeresei jóvoltából, autentikus tolmácsolásban szólalnak meg.



A kénytelen házasság című darab közönsége a Le Concert Spirituel, a Les Malins Plaisirs és a Compagnie d'Eventail Hervé Niquet vezényelte összművészeti produkciójából megismerheti, hogyan működött együtt Moliére és Lully.



A Metropolitan mezzoszoprán sztárja, Joyce DiDonato ezúttal is tematikus esttel áll színpadra. Régi művésztársai, a Zefira Valova vezényelte Il Pomo d'Oro társaságában a természet fenségét idézi meg Éden című műsorában, Cavalli, Händel, Purcell, Gluck, Wagner, Mahler, Ives és a főként filmzenéiről ismert kortárs brit komponista, Rachel Portman műveivel.



A Régizene Fesztivál programjaihoz Prelúdium címmel ingyenes műismertető előadások kapcsolódnak a hangversenyek kezdete előtt 18 órától az Üvegteremben.



A Müpa a fesztiválon mutatja be új, kétmanuálos Kirckman csembalóját is, amely a kiváló brit csembalókészítő mester, Huw Saunders műhelyéből származik.



MTI