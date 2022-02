Wladár Sándor: "Szénné fogjuk hajtani magunkat..."

2022. február 22. 12:39

A nyári magyarországi vizes világbajnokság szervezőbizottságát vezető Wladár Sándor szerint az idő rövidsége miatt nincs lehetőség a hibázásra, ugyanakkor jelezte, tapasztalt kollégákkal dolgoznak együtt, akik többször bizonyítottak már.

"Szénné fogjuk hajtani magunkat és a kollégákat is, de tapasztalt szervezőgárdánk van, amelyik tudja, mi a dolga, hiszen például a Magyar Úszó Szövetség az elmúlt öt évben kilenc világeseményt rendezett" - nyilatkozta a Magyar Úszó Szövetség elnöke kedden az M4 Sport Sporthíradójában.



A versenyzőként olimpiai bajnok Wladár Sándor elmondta, felállt az operatív szervezőbizottság, a költségvetés pedig véglegesítés előtt áll, utóbbi tekintetében a kormányhatározatra van már csak szükség.



"Elkezdtük a munkát, a sportági szövetségek delegálták a versenyigazgatókat. Összeállt a kép, rövid az idő, nem hibázhatunk. Nem akarunk versenyezni a 2017-es világbajnoksággal, azt szeretnénk, ha minél több magyar látogatna ki a helyszínekre" - mondta az elnök, aki bízik abban, hogy a margitszigeti szurkolói zónába akár 50 ezren is kilátogatnak majd.



Magyarország június 18. és július 3. között 2017 után másodszor rendez vizes világbajnokságot. Erre most Fukuoka visszalépése miatt nyílt lehetőség.



