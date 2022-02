Átadták a nyíregyházi atlétikai centrumot

2022. február 22. 13:36

Átadták a 7,5 milliárd forintból, kormányzati támogatás segítségével felépített új atlétikai centrumot kedden Nyíregyházán.

Az eseményen Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, a magyar történelem legnagyobb léptékű sportlétesítmény-fejlesztése zajlik az országban, melynek egyik újabb "ékköve" az új nyíregyházi atlétikai komplexum.



Nyíregyháza ennek az újabb fejlesztésnek köszönhetően továbbra is a sportág egyik haza fellegvára marad, és a remények szerint a következő években újabb bajnokokat tudunk itt köszönteni - jelentette ki az államtitkár.



Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke köszöntőjében sporttörténelmi pillanatnak nevezte a létesítmény átadását, amely szavai szerint "páratlan és egyedülálló" a magyar atlétika 125 éves történetében.



"Soha ilyen infrastruktúrát nem használhattunk, nem avathattunk ebben az országban" - fogalmazott a sportági szövetség vezetője.



A sportolói karrierje egy részét Nyíregyházán eltöltő szövetségi elnök kifejtette, az atlétika minden sport alapja, olyan mozgásforma, amely szinte minden sportágban megtalálható. Minden lépés, minden tett, forint, minden csepp izzadság és minden energia, ami az elmúlt közel tíz évben az atlétikának szántak, az egyetemes magyar sportot és az ország egészét szolgálja - rögzítette.



Emlékeztetett, 2023-ban atlétikai világbajnokságot rendez Magyarország, amely elsősorban a magyar atlétikasport fejlesztését fogja szolgálni.



"Célunk, hogy egyre többen kezdjék el az atlétikát az iskolákban, a diáksport-egyesületekben és a szakosztályokban és ebben jó úton járunk: 2021-ben már harminc százalékkal több gyerek kezdte el az atlétikát és tette meg az első lépéseket egy sportos élet és talán egy szép sportkarrier irányába" - fogalmazott Gyulai Miklós.



A szövetség elnöke megjegyezte, a hétvégén - az első, Budapesten kívüli helyszínen - rendezendő fedett pályás atlétikai magyar bajnokságnak a nyíregyházi komplexum lesz a házigazdája, a minden szakmai igényt kielégítő, modern létesítmény pedig a jövőben több ezer gyereknek ad majd lehetőséget edzésre és sportolásra.



Az átadón Kovács Ferenc, Nyíregyháza Fidesz-KDNP-s polgármestere felidézte, Nyíregyházának komoly múltja van a magyar atlétikában, ezért volt fontos egy új sportági központ megépítése.



A sportinfrastruktúra-fejlesztéseknek köszönhetően már elkészült a Continental Aréna, a jégpálya, a városi uszoda, ehhez csatlakozott most az atlétikai centrum, de elkezdődött az új stadion építése is, illetve hamarosan új teniszcentruma lesz a városnak - tette hozzá a helyhatósági vezető.



Sikerült egy olyan sportkoncepciót megvalósítani a nyírségi megyeszékhelyen, amelynek létesítményei nemzetközi minősítésekkel rendelkeznek, közép-európai szinten egyedülállóak, valamint nemcsak a profi sportolókat, hanem a szabadidősportot is kiszolgálják - közölte Vinnai Győző, Nyíregyháza térségének másik fideszes országgyűlési képviselője.



A csaknem 12 ezer négyzetméter alapterületű sportcentrumban egy négyszáz méteres szabadtéri atlétikai pályát, egy 48 férőhelyes sportszállót és egy fedett atlétikai csarnokot alakítottak ki. A régi NYVSC-pálya helyén felépített, a nemzetközi szövetség előírásainak is megfelelő centrum 600 férőhelyes csarnokában az atlétákat hatsávos futópálya várja, amely a magasugrás, a távolugrás, a rúdugrás valamint a súlylökés lebonyolítására alkalmas pályafelülettel egyaránt rendelkezik.



A csarnok kiszolgálóhelyiségeiben öltözőket, szertárakat, konditermeket, közvetítőállást és orvosi szobákat létesítettek. A szabadtéri, térvilágítással rendelkező atlétikai pályához 570 férőhelyes lelátót építettek, a sportolók kényelmét és felkészülését a sportszállóban kétágyas szobák, étterem és közösségi terek szolgálják ki.

