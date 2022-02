Többórás, a Tiszántúlon ennél kevesebb napsütés valószínű

2022. február 22. 15:18

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: estére a gomolyfelhők feloszlanak, addig helyenként zápor, esetleg hózápor kialakulhat. Késő estétől nyugat felől megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet, és az éjszaka második felétől egyre több helyen valószínű többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső.



Szerdán nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és kevés gomolyfelhő képződhet. Általában többórás, a Tiszántúlon ennél kevesebb napsütés valószínű. Elszórtan lehet gyenge eső, záporeső. Az északnyugati szelet kedden és szerdán napközben is nagy területen kísérik erős, helyenként viharos széllökések. Éjszakára átmenetileg veszít erejéből a légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +2 fok között alakul, de elsősorban az északi fagyzugokban pár fokkal hidegebb is lehet. Hajnalra több helyen enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 9 és 13 fok között várható, de a tartósabban felhős Tiszántúlon 4 és 9 fok között valószínű.



MTI