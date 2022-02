Labdarúgó NB I - Bese Barnabás a Fehérvárhoz igazolt

2022. február 22. 17:33

A 23-szoros válogatott Bese Barnabás kedden a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatához igazolt.

Bese – bumm.sk

A klub honlapja felidézte, hogy a 27 éves jobbhátvéd a Csepel, a Ferencváros és az MTK Budapest utánpótlásában nevelkedett, majd a francia Le Havre és a belga Leuven játékosa volt.



A válogatottban Bernd Storck után Szélesi Zoltán, Georges Leekens és Marco Rossi szövetségi kapitány is számított a játékára, és ott volt a 2016-os Európa-bajnokságon is.



"Nem titok, hogy már többször felmerült a Vidibe igazolás lehetősége, örülök, hogy ez most sikerült. Michael Borisszal már dolgoztunk együtt, valamint a csapattársak közül is több játékost ismerek a válogatottból, így bízom benne, hogy könnyen fog menni a beilleszkedés" - nyilatkozta Bese.



Hozzátette, szeretne olyan teljesítményt nyújtani, amelynek köszönhetően ismét meghívót kap a válogatottba.



A MOL Fehérvár FC sorozatban négy vereségnél jár az NB I-ben, és a tabella negyedik helyén áll.



MTI