Várhelyi: megváltozhat végre a migrációs helyzet a Nyugat-Balkánon

2022. február 22. 18:01

„A mai konferencia megváltoztathatja a migrációs helyzetet a Nyugat-Balkánon, mert végre azokról a témákról beszéltünk és döntöttünk, amelyek valóban meg tudják állítani az illegális migrációt, ezek pedig a határvédelem és az illegális migránsok visszaküldése a származási országba" - hangsúlyozta Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa a magyar közmédiának adott interjújában kedden, miután részt vett az Európai Unió migrációs konferenciáján Bécsben.

„A Nyugat-Balkán számára 60 százalékkal, 355 millió euróra (126 milliárd forintra) megemeltük az uniós forrásokat a költségvetésben, hogy ezzel is támogassuk ezt a folyamatot, és végre a migrációban forduljon a kocka, és egyértelmű legyen, hogy az illegális migránsok és embercsempészek számára nincs jövő" - hangsúlyozta a magyar EU-biztos.



A migrációs konferenciát (ICMPD) hatodik éve rendezik meg az osztrák fővárosban. Valamennyi alkalommal az Európára nehezedő migrációs nyomát vitatták meg. Az idei konferencián annak módjairól tanácskoztak, hogyan lehet felépíteni és megerősíteni Európa szomszédjaival - és általában a világ országaival - a "migrációs partnerkapcsolatot". Már a tavalyi konferencián is - mint a rendezvény címe is mutatta - a "migrációs partnerség újragondolása" volt napirenden.

MTI