Varga Judit: a megkezdett munkát folytatjuk!

2022. február 22. 18:10

Egy hete adták át az ország tizedik áldozatsegítő központját Debrecenben. Az igazságügyi miniszter a bűncselekmények áldozatainak napján a Facebook-oldalán arról biztosított minden bajba jutott magyart, hogy van segítség, egyúttal közölve, márciusban újabb központ nyílik Egerben.

Varga Judit keddi bejegyzésében azt írta: "Ma, a bűncselekmények áldozatainak napján is szeretnénk biztosítani minden bajba jutott honfitársunkat: van segítség! (...) Nem állunk meg, amíg nem visszük el minden megyébe és megyeszékhelyre a segítséget. Nekünk ez egy misszió, és küldetésünket következetesen meg is fogjuk valósítani."



Az elmúlt két évben hét áldozatsegítő központ és két áldozatsegítő pont nyílt meg, ezzel négyszeresére bővült az ország áldozatsegítő kapacitása. Éjjel-nappal hívható áldozatsegítő vonal működik a 06-80-225-225 számon. 2020-ban az áldozatsegítő szolgálat, illetve az áldozatsegítő központok együttes munkájának köszönhetően csaknem 15 ezer, 2021-ben pedig több mint 17 ezer áldozatnak tudtak hatékony, testreszabott segítséget nyújtani. A folyamatosan javuló bűnügyi statisztikák mellett egyre hatékonyabb az áldozatok közvetlen elérésén alapuló, 2021-ben bevezetett úgynevezett opt-out rendszer - közölte a miniszter.



Emlékeztetett: a büntető törvénykönyvet szigorította az Országgyűlés a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelméért.



Megszűnt a rászorultsági feltétel, így az áldozatok immár minden áldozatsegítési szolgáltatást és támogatást jövedelmi helyzetüktől függetlenül igénybe vehetnek. 3 hónapról 1 évre emelkedett a kárenyhítési igényérvényesítésre vonatkozó időkorlát. Az azonnali pénzügyi segély érvényesítésére nyitva álló határidő a korábbi 5 napról 8 napra emelkedett. Folyamatosan bővül együttműködés az állami, az egyházi és a társadalmi szervezetekkel - írta Varga Judit.



Kitért arra: 2020-ban nagyszabású áldozatsegítő kampány indult, ennek részeként létrejött a vansegitseg.hu weboldal és elindult a Hétköznapi történetek című videopodcast-sorozat.



Tavaly együttműködési megállapodást kötött az igazságügyi tárca a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, amelynek köszönhetően az egyetem már a rendőrök képzésébe is beépítette az áldozatsegítő központok tapasztalatait - tudatta a miniszter.



A miniszter a bejegyzését azzal zárta, hogy "van mit megvédenünk az áldozatsegítés terén is".



MTI