Fidesz: ahol a baloldal hatalomra kerül, ott migráns-betelepítés van

2022. február 22. 18:17

Ahol a baloldal hatalomra kerül, ott migránsbetelepítés van, nem biztonság - reagált a Fidesz Harangozó Tamás (MSZP) és Lengyel Róbert, az ellenzék rendészetért és katasztrófavédelemért felelős szakpolitikai kabinetvezetőjének keddi nyilatkozatára.

A Fidesz közleményében azt írta: a baloldal valódi programját miniszterelnök-jelöltjük már elkotyogta, "a migránsok befogadására készülnek". Hozzátették, a baloldal miniszterelnök-jelöltje szerint a migránsok nem bántanak senkit, és rövid időn belül úgyis magyarrá válnának.



"Ahol a baloldal hatalomra kerül, ott migránsbetelepítés van, nem biztonság". A magyar baloldal is "szó nélkül végrehajtaná" Brüsszel és a "Soros-hálózat" megrendeléseit a migránsok betelepítésére. Gyurcsányék már hat éve is a migránskvóta teljesítése mellett kampányoltak - olvasható a Fidesz közleményében.



Úgy fogalmaztak: "A baloldal bevándorláspárti politikája és összevissza beszélő miniszterelnök-jelöltjük beláthatatlan veszélyt jelentenek Magyarország biztonságára."



A baloldal bevándorlóországot csinálna Magyarországból - közölték, hozzátéve, "ahol a migránsok megjelennek, ott megszűnik a biztonság, drasztikusan nő az erőszakos bűncselekmények és terrorcselekmények száma".



Hangsúlyozták: a Fidesz-KDNP kormányzásának köszönhetően Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa, ahol biztonságban nőhet a gazdaság, egyre több pénz jut a rendvédelemre, a rendőrök és katonák anyagi megbecsülésére is.



Lengyel Róbert (Becsülettel Siófokért Egyesület), Siófok polgármestere, volt siófoki rendőrkapitány az ellenzéki pártok elképzeléseiről szólva kedden egy sajtótájékoztatón arról beszélt, a Terrorelhárítási Központ (TEK) nem maradhat meg a jelenlegi formájában, szervezeti egységként vissza kell integrálni az Országos Rendőr-főkapitányságba, és kormányváltás esetén az ORFK-n belül állítanának fel egy határ- és idegenrendészeti főigazgatóságot. Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese a sajtótájékoztatón bírálta a rendőrségnél, a tűzoltóságnál és a büntetés-végrehajtásban uralkodó munkakörülményeket.



MTI