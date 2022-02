Washington szankcióval sújtja az Északi Áramlat-2 vezetéket üzemeltető céget

2022. február 24. 00:10

Az Egyesült Államok szankcióval sújtja az Oroszország és Németország közötti Északi Áramlat-2 földgázvezetéket üzemeltető céget és vezető tisztségviselőit is, az Ukrajna elleni agresszió miatt - jelentette be szerdai közleményében Joe Biden amerikai elnök.

"Ezek a lépések újabb részét képezik azoknak a szankcióknak, amelyeket Oroszország ukrajnai lépéseire válaszul vetünk ki" - fogalmazott Biden. Az elnök ismét kiemelte, hogy "nem fogunk habozni" további lépések megtételével, ha Oroszország továbbra is növeli katonai tevékenységét.

"Amióta Oroszország csapatokat telepített az ukrán határra, az Egyesült Államok szorosan együttműködik szövetségeseivel és partnereivel, hogy erőteljes, egységes választ adjon" - tette hozzá Biden, aki kiemelte, hogy Olaf Scholz német kancellár és Németország "vezető szerepet játszott ebben az erőfeszítésben".

Biden már keddi, a Fehér Házban elmondott beszédében is kifejtette: az amerikai kormányzat együttműködik Németországgal annak érdekében, hogy az Északi Áramlat-2 földgázvezetéket ne helyezzék üzembe. Scholz kedden jelentette be, hogy a német szövetségi kormány azonnali hatállyal felfüggeszti az Északi Áramlat-2 földgázvezeték üzembe helyezésének folyamatát, válaszul arra, hogy Oroszország elismerte a délkelet-ukrajnai oroszbarát szakadár területek függetlenségét.

Biden kedden azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok súlyos pénzügyi szankciókat rendelt el orosz bankok és oligarchák ellen. Az elnök közölte, hogy két nagy orosz pénzintézettel - a Vnyesekonombankkal (VEB, külkereskedelmi bank) és az általa "katonai banknak" nevezett Promszvjazbankkal - szemben "teljes kizáró szankciót" vezetnek be.

Ezenkívül szankciókat vezetnek be az orosz szuverén államadóssággal szemben is, amely - mint fogalmazott - azt jelenti, hogy "elzárjuk az orosz kormányt a nyugati finanszírozástól". Az amerikai elnök szerint az intézkedés bevezetését követően Moszkva "nem kereskedhet új adósságával sem az amerikai, sem az európai piacon".

"Az orosz elitekkel és családtagjaikkal szemben is szankciókat fogunk bevezetni" - folytatta kedden Biden, aki szerint "mivel ők is osztoznak a Kreml korrupt nyereségén, osztozniuk kell a fájdalomban is"

MTI