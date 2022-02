Ideiglenes védelmet kapnak az ukrajnai menekültek Magyarországon

Határátlépésre várakozók az ukrán–magyar határnál Újlakon (Fotó: Facebook/Határhelyzet)

Magyarország nemcsak a kárpátaljai magyaroknak, hanem az ukrán menekülteknek is védelmet nyújt – közölte csütörtök esti közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK), megjegyezve: az erről szóló kormánydöntések hamarosan a Magyar Közlönyben is megjelennek. A tájékoztatás szerint az Ukrajna területéről érkező ukrán állampolgárok, illetve az Ukrajna területén jogszerűen tartózkodó ukrán állampolgársággal nem rendelkező személyek Magyarországon is benyújthatják menekültügyi kérelmüket, és a magyar hatóság ideiglenes védelemre jogosultként ismeri el őket. A menekültek befogadására való felkészülés is megkezdődött – fejtették ki.

Hangsúlyozták, Magyarországnak az orosz–ukrán háborús konfliktusból ki kell maradnia. Magyarország az EU és a NATO tagjaként támogatja a béke helyreállítására irányuló közös uniós erőfeszítéseket, emellett a határvédelmi és humanitárius feladatokra felkészül – tudatták.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ továbbá felidézte, hogy csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével megkezdte működését a nemzetbiztonsági operatív törzs. A kormány különös hatáskörű szakmai döntés-előkészítő testülete az orosz–ukrán konfliktussal kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálására jött létre.

A nemzetbiztonsági operatív törzs tagja Orbán Viktor kormányfő; Pintér Sándor belügyminiszter; Benkő Tibor honvédelmi miniszter; Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter; Varga Mihály pénzügyminiszter; Kovács József, a Miniszterelnöki Kormányiroda nemzeti információs államtitkára; Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka; Bunford Zsolt János, az Információs Hivatal vezetője; Bárdos Szabolcs, az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője; Béres János, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetője; valamint Szabó Hedvig, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője. A nemzetbiztonsági operatív törzs ülésének állandó meghívottja Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke; Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter; Nagy János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár és Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára – derül ki a KTK közleményéből.