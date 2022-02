További amerikai és német harci repülők érkeztek Romániába

2022. február 25. 12:07

További harci repülőgépeket és helikoptereket helyezett át a NATO Romániába, a szövetség keleti szárnyának megerősítése érdekében, válaszképpen az Ukrajnában kezdődött orosz hadműveletre - közölte pénteken a román Adevarul című lap.

Csütörtök délután két amerikai F-35 Lightning II típusú "lopakodó" vadászbombázó szállt le a dél-romániai Borcea légitámaszponton, amelyek - a bukaresti védelmi tárca közlése szerint - részt vesznek a légtérvédelmi járőrszolgálatban, a szövetséges légierők együttműködésének erősítése és a NATO reagáló- és elrettentőképesség növelése érdekében.



Megérkezett Romániába négy AH-64-Apache és egy UH-60-Black Hawk harci helikopter is, amelyeket szintén Németországból vezényeltek át az Ukrajnával határos térségbe. Az ország keleti térségébe tartó amerikai harci helikopterek a temesvári nemzetközi repülőtéren szakították meg útjukat, hogy üzemanyagot vételezzenek.



Az Adevarul szerint az újonnan érkezett F-35-ösök a már korábban Romániába vezényelt nyolc amerikai és a 17 román F-16-ossal, illetve az amerikai haditengerészet négy F/A-18-as Super Hornet vadászrepülőgépével együtt védik a román légteret.



Hozzájuk csatlakozik szükség estén az olasz légierőnek a Fekete-tenger partvidékén található Mihail Kogalniceanu katonai támaszponton állomásozó négy Eurofighter Typhoon harci repülője és a német légierő három ugyanilyen gépe - ez utóbbiak csütörtök este érkeztek Romániába.



Szintén a Fekete-tenger parti bázisra érkezett két hete az amerikai szárazföldi csapatok Németországból átvezényelt ezer katonája, az úgynevezett Puma harci kötelék, amelynek gerincét a németországi Vilseckben állomásozó 2. páncélos lovasezred Stryker harcjárművekkel felszerelt gépkocsizó lövészzászlóalja képezi



Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségei, így a főváros ellen is hadműveletet folytatnak, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

A felek halálos áldozatokról és sebesültekről is beszámoltak. A nemzetközi közösség sorra jelent be büntetőintézkedéseket Moszkva ellen.

MTI