Putyin: Oroszország hajlandó magas szintű tárgyalásokat folytatni Ukrajnával

2022. február 25. 14:28

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és elmondta: Oroszország hajlandó magas szintű tárgyalásokat folytatni Ukrajnával.

A kínai külügyminisztérium hivatalos weboldalán közreadott közlemény szerint Putyin elmondta: "az Egyesült Államok és a NATO hosszú ideje figyelmen kívül hagyta Oroszország jogos biztonsági aggályait, több alkalommal megszegték ígéreteiket, és folytatták a terjeszkedést keleti irányba".



A kínai elnök a közlemény szerint elmondta: a helyzet Ukrajna keleti részén rendkívül gyors változáson esett át, amely jelentős aggodalmat keltett a nemzetközi közösségben. Hangsúlyozta: a kínai fél az ukrán kérdés különböző vetületeit egyaránt figyelembe véve hoz döntést az állásfoglalásáról. Hszi a hidegháborús gondolkodás elvetését szorgalmazta, és arra szólította a feleket, hogy vegyék figyelembe és tartsák tiszteletben egymás jogos biztonsági aggályait. Arról biztosította orosz hivatali kollégáját, hogy Peking támogatja az orosz felet abban, hogy tárgyalások útján rendezze a problémákat az ukrán féllel. Leszögezte: Kína mindig is egységes álláspontot képviselt a különböző országok szuverenitásának és területi egységének kijáró tisztelettel, valamint az ENSZ Alapokmányában foglalt rendelkezések és elvek betartásával kapcsolatban.



Kína kész a nemzetközi közösség minden tagjával együtt hirdetni a közös, átfogó, együttműködésen alapuló és fenntartható biztonsági nézeteket, továbbá határozottan védelmezni az ENSZ-központú nemzetközi rendszert, valamint a nemzetközi jogon alapuló nemzetközi rendet - fogalmazott Hszi Csin-ping.



Peking az orosz hadművelettel kapcsolatos eddigi nyilatkozataiban elsősorban az Egyesült Államokat és szövetségeseit tette felelőssé az Oroszország és Ukrajna között kialakult feszültségekért, és többször is úgy foglalt állást, hogy megérti az orosz biztonsági aggályokat. A kínai vezetés továbbá elutasította az "invázió" megjelölést az orosz katonai akció leírására.



Putyin és Hszi február 4-én személyesen is egyeztetett. Az orosz elnök akkor a téli olimpiai játékok megnyitójára látogatott Pekingbe. A két elnök személyes megbeszélését követően kiadott közleményben a NATO terjeszkedésének leállítását sürgették.



Egyebek mellett akkor a nemzeti valutákkal folytatott kereskedelem kibővítésének szükségességéről is szót ejtettek az amerikai dollár használatát övező bizonytalanságokra hivatkozva. Joe Biden amerikai elnök korábban felvetette annak lehetőségét, hogy amennyiben Oroszország megszállná Ukrajnát, orosz vállalatokat azzal szankcionálhatnának, hogy kizárják őket a dollár alapú kereskedelemből.



A február eleji találkozón olyan, új megállapodásról is szó esett, amely alapján Oroszország nagyobb mennyiségben adna el földgázt Kínának.

MTI