Domborművet avattak Snell György püspöknek

2022. február 25. 14:36

Domborművet avattak az egy éve elhunyt Snell György esztergom-budapesti segédpüspöknek pénteken az általa is alapított rákoskeresztúri Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban.

A fennállásának 30 éves jubileumát ünneplő iskolában Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára elmondta: az eredetileg ökumenikus iskola indulása nem volt könnyű. Helyet kellett találni az intézménynek, össze kellett gyűjteni a tanári kart és a diákokat is, 1991-ben ugyanis még mindenkinek "újszerű volt", hogy egyházi iskolába járassa gyermekét. Az induláshoz a szülők bizalmára és hitére is szükség volt. Ez a hit pedig mára "megmutatta építő erejét", beérett és gyümölcsöt termett - tette hozzá.



A helyettes államtitkár kitért arra: 2010 előtt a baloldali kormányok azokat a támogatásokat sem fizették ki az egyházi fenntartású intézményeknek, amelyeket törvény vagy nemzetközi egyezmény ír elő. Ehhez képest 2010 után az egyházi intézmények a "fekete bárányok" helyett a kormány partnereivé válhattak.



Fürjes Zoltán felidézte: 1990-ben 1 százalék alatt volt az egyházi fenntartású intézmények aránya a köznevelésben, és ez az arány 2010-re is csak 6,4 százalékra nőtt. Mára azonban a köznevelésben résztvevő diákok több mint 15 százaléka, körülbelül 240 ezer gyerek egyházi fenntartású intézménybe jár.



Ez azoknak a papoknak, lelkészeknek, elkötelezett tanároknak, iskolaigazgatóknak, óvodavezetőknek és nem utolsósorban szülőknek köszönhető, akik "minden ellenszél ellenére azon dolgoztak, hogy ezek az intézmények létrejöhessenek, megerősödhessenek és működhessenek" - fogalmazott.



Ezért nem szabad engedni azoknak, akik azt suttogják, "néha torzult arccal ordítják", hogy "ki a papokkal az iskolából!". "Fogadjuk el azt a történelmi igazságot, hogy a papok jó helyen vannak az iskolában, a gyermekek pedig jó helyen vannak az egyházi iskolában!" - fogalmazott Fürjes Zoltán.



Gyetván Gábor protonotárius kanonok, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának (EKIF) főigazgatója Snell Györgyről szólva hangsúlyozta: Gyuri atyát bizalma és közvetlensége tette szerethetővé. Hozzá mindenki közel volt: Isten, a Szűzanya és az emberek.



Azt is mondta: Snell György most már fentről figyeli a maga optimizmusával, hogy "mit teszünk helyette azzal az iskolával, amelyet megálmodott" és amely fölött olyan sokáig "bábáskodott", hogy valóban egyházi iskola legyen.



Snell György olyan iskolát akart, ahol a gyerekek megismerik az Istent, ahol az életüket átszövi a keresztény hagyomány, a keresztény hit és annak ismerete, és ahonnan valóban jó emberek kerülnek ki - mondta.



Hozzátette: a mai világnak még több jó emberre van szüksége, ehhez pedig kellenek az "iskoláink", és kellenek olyan emberek, akik mernek álmodni, lépni és cselekedni azért, hogy a jövő az más legyen.



Snell György domborművét Cserháti Ferenc Esztergom-budapesti segédpüspök áldotta meg.



Az ünnepségen részt vett Dunai Mónika, a XVII. kerület fideszes országgyűlési képviselője és Horváth Tamás (Fidesz), Rákosmente polgármestere.



Snell György 1949. március 8-án született a Csongrád-Csanád megyei Kiskirályságon (ma Eperjes). Teológiai tanulmányait a Központi Papnevelő Intézetben és az Egri Érseki Papnevelő Intézetben végezte. 1972-ben szentelték pappá. Ezt követően a Váci Egyházmegyében, majd 1993-tól, a magyarországi egyházmegyék

határainak módosítása után az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében szolgált.



1975-ig Kiskunlacháza-Peregen, majd 2008-ig Budapest-Rákoskeresztúron volt káplán, majd plébános. Emellett 2004 és 2006 között Budapest-Rákosliget plébánosa, 2000 és 2003 között a rákosi esperesi kerület helyettes esperese, majd 2005-ig esperese volt.



2003-tól az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága igazgatói tisztségét is ellátta.



2008. augusztus 1-jétől 2021. február 26-án bekövetkezett haláláig a budapesti Szent István-bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre volt.

MTI