Orosz hadművelet - Szijjártó a szankciókról: „robusztus csomag"

2022. február 25. 16:08

Arról döntöttek az uniós állam- és kormányfők, hogy "robusztus szankciós csomag lesz", amely figyelembe veszi a fokozatosság elvét - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett pénteki videóban.

A tárcavezető a Brüsszelben rögzített nyilatkozatban kifejtette: a külügyminiszteri tanácsülés jelentőségét az adja, hogy ezen fogják meghozni a végső döntést az Oroszországgal szemben életbe lépő szankciós csomagról - közölte.



Emlékeztetett: csütörtökön az állam- és kormányfők megállapodtak, hogy "robosztus szankciós csomag lesz" és hogy ez figyelembe veszi a fokozatosság elvét. Csütörtök éjjel megkapták az előterjesztést, ennek a jogi átnézése megtörtént - magyarázta. Hozzátette: az állandó képviselők tanácsa nemrégiben ülésezett és a szankciós előterjesztés most végleges formájában kerül a külügyminiszteri tanács elé.



A miniszter úgy fogalmazott, "természetes, hogy lehetnek különböző megközelítések, lehet, hogy valaki még ennél is szigorúbb csomagot szeretne, lehet, hogy valaki szeretné a fokozatosság elvét figyelmen kívül hagyni és már most minden létező szankciós intézkedést bevetni".



Kiemelte: "mi magyarok az egység pártján állunk", lehetnek különböző megközelítések, "de a szomszédságunkban háború van", tehát az erős és egységes válaszon kell most lennie a hangsúlynak. "Szeretnénk, hogyha egység lenne" és Magyarország részese is lesz ennek az egységnek - jelentette ki.



Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy néhány órával ezelőtt "egy-két baloldali médium internetes felületén megjelentek hírek" magyarok evakuálásáról Kijevből. Ott valóban egyre nehezebb a helyzet, ugyanakkor háborús helyzetben, amikor magyar embereket próbálnak menekíteni, arról mindaddig nem adnak információt, amíg ezek az emberek biztonságos helyre nem érkeztek - magyarázta.



Közölte: háború zajlik, ahol emberek élete kerülhet veszélybe és akik elindulnak, menekülnek, úgy érzik, hogy nincsenek biztonságban. Ezért arra kérte az újságírókat, hogy "mindaddig ne spekuláljanak és ne hozzanak nyilvánosságra adatokat evakuációs küldetésekről", amíg azok sikerrel véget nem értek, mert - mint mondta - ezzel azoknak a magyar embereknek az életét veszélyeztetik, akik háborús területeken keresztül próbálnak menekülni.

MTI