Lavrov: Oroszország biztosítani fogja Ukrajna „nácitlanítását"

2022. február 25. 16:32

Oroszország biztosítani fogja, hogy Ukrajna demilitarizált és náciktól mentesített ország legyen - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken Moszkvában.

Lavrov – tass/Mihail Metzel

„Azt akarjuk, hogy az ukrán nép, vagy ahogy (Vlagyimir) Putyin elnök mondta, a mai Ukrajna területén élő összes nép szabadon dönthessen a további sorsáról, anélkül, hogy megpróbálnák őket a banderista pszichológia fogságába hajtani" - mondta a miniszter - Sztyepán Banderára, az ukrán nacionalisták néhai vezetőjére utalva - egy sajtótájékoztatón, amelyet azt követően tartott, hogy első ízben fogadta a Moszkva által függetlennek elismert két, délkelet-ukrajnai szakadár terület külügyi vezetőit.

„Oroszország biztosítani fogja Ukrajna demilitarizálását. Oroszország biztosítani fogja Ukrajna nácitlanítását. Túl sokat szenvedtünk a nácizmustól, és az ukrán nép is túl sokat szenvedett a nácizmustól ahhoz, hogy szemet hunyjunk felette, és felelőtlenek legyünk" - hangsúlyozta Lavrov.



A miniszter a neonácizmus és a ruszofóbia ukrajnai megerősödésének hallgatólagos ösztönzésével, valamint kettős mérce alkalmazásával vádolta meg a Nyugatot. A sajtótájékoztatón visszakérdezett, hogy vajon az őt faggató újságírók szerint hogyan fogadná Nagy-Britannia, hogyha Írországban betiltanák az angol, vagy Franciaország, ha Belgiumban betiltanák a francia nyelv használatát.



"Megerősítettük, hogy továbbra is támogatjuk a donyecki és a luhanszki népköztársaságot abban a törekvésében, hogy megerősítsék függetlenségüket, hogy biztosítsák jogaikat, mindenekelőtt azt a jogot, hogy a saját földjükön éljenek, és joguk legyen a Donyec-medence kulturális, nyelvi és egyéb hagyományaihoz, amelyek évszázadok alatt alakultak ki, és amelyeket az ukrán rezsim most megpróbál aláásni" - mondta.



MTI