Számottevő csapadék nem lesz, de néhol előfordulhat gyenge eső

2022. február 25. 16:35

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: az ország nagyobb részén éjszaka is felhős idő lesz a jellemző, de az északnyugati, északi megyékben hajnaltól már elkezd vékonyodni, csökkenni a felhőzet, így szombaton arrafelé napos idő valószínű gomolyfelhőkkel, délkelet felé haladva vastagabb, zártabb lesz felhőtakaró. Számottevő csapadék nem lesz, de néhol előfordulhat gyenge, időszakos eső vagy futó zápor, hózápor.



Az északias szelet pénteken és szombaton napközben is több helyen kísérhetik erős lökések, pénteken néhol viharos széllökések is lehetnek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt -2 és +3 fok között várható, ennél hidegebb az északi völgyekben lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 6 és 11 fok között valószínű.



MTI