NATO: a világ Oroszországot és Fehéroroszországot is felelősségre fogja vonni tetteikért

2022. február 25. 19:38

A világ Oroszországot és Fehéroroszországot is felelősségre fogja vonni tetteikért. Felszólítjuk az összes államot, hogy fenntartás nélkül ítéljék el az Ukrajna elleni lelkiismeretlen támadást. Senkit sem szabad becsapni az orosz kormány hazugságáradatával - hívták fel a figyelmet közös nyilatkozatukban a NATO-tagállamok vezetői pénteken.

A brüsszeli székhelyű szervezet tagországainak vezetői pénteken rendkívüli tanácskozást tartottak Moszkva Ukrajna elleni hadműveletével kapcsolatban, és közösen aláírt nyilatkozatukban hangsúlyozták szolidaritásukat Ukrajna demokratikusan megválasztott elnökével, parlamentjével és kormányával, valamint "a bátor ukrán néppel, amely most hazáját védi".



"Vlagyimir Putyin orosz elnök támadása Ukrajna ellen szörnyű stratégiai hiba, amelyért Oroszország súlyos árat fog fizetni éveken keresztül, mind gazdasági, mind politikai értelemben" - emelték ki.



A tagállami vezetők abban is megállapodtak, hogy további jelentős védelmi erőt telepítenek a szövetség keleti régióiba, hogy "erős és hiteles védelmet biztosítsunk a szövetség egész területén, most és a jövőben is".



A szövetség intézkedései, mint hangsúlyozták, "megelőző jellegűek, arányosak, és azok is maradnak".



MTI