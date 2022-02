Orosz hadművelet - Szentkirályi Alexandra: hívható a 1357-es segélyvonal

2022. február 25. 21:54

Szombattól hívható a 1357-es nemzeti segélyvonal, amelynek hívásával 500 forinttal lehet támogatni a Híd Kárpátaljáért összefogást - jelentette be a kormányszóvivő közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében pénteken.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: a magyarok már számtalanszor bebizonyították, hogy ha baj van, akkor összefognak. A szomszédunkban háború dúl, emberek kényszerülnek elhagyni otthonaikat - mondta.



Kiemelte: a kormány nem fogja engedni, hogy Magyarországot bárki belesodorja ebbe a háborúba, de a humanitárius segítségnyújtásra készen állnak. Mindenkinek segítenie kell a háború áldozatait - hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy Magyarország első helyen Kárpátalját és az ott élő magyarokat akarja segíteni.



Ezért a kormány elindítja a Híd Kárpátaljáért programot, amely keretében mindenkinek van lehetősége segíteni - mondta Szentkirályi Alexandra.



Tájékoztatása szerint szombattól hívható a 1357-es nemzeti segélyvonal, amelynek hívásával 500 forinttal lehet támogatni a Híd Kárpátaljáért összefogást. Ezen kívül egy számlaszámot is nyitott a kormány az adományoknak, melynek számlaszámát - 11711711-22222222 - a videóban is közölték.



"Fogjunk össze, és támogassuk közösen a háború áldozatait" - kérte a kormányszóvivő



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a videóban arról beszélt: a Híd Kárpátaljáért összefogás részeként a karitatív szervezetek szálláshelyek és befogadó családok jelentkezését, valamint étkezési kapacitások és tartós élelmiszer felajánlását, vállalkozók, önkormányzatok és magánszemélyek felajánlásait is várják.



A szervezett és összehangolt segítségnyújtásban a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt is részt vesz - ismertette az államtitkár, majd a videó végén közzétették a szervezetek elérhetőségeit.



MTI