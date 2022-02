Védelmi Ügynökség: „rendkívül lenyűgöző" a Honvédség modernizációja

2022. február 25. 22:29

Az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) főigazgatója, Jiří Sedivý az MTI-nek adott brüsszeli nyilatkozatában "rendkívül lenyűgözőnek" nevezte Magyarország Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programját, amely a teljes magyar haderő modernizálását célozza.

Jiří ©edivý – thertoinnovationsummit.eu

A cseh születésű főigazgató pénteken összegezte tapasztalatait a héten tett magyarországi látogatása után, amelynek keretében magasszintű tárgyalásokat folytatott a Honvédelmi Minisztérium (HM) vezetőivel.





Mint mondta, nagyon ígéretes megbeszélést folytatott a HM tisztségviselőivel, és rendkívül részletes tájékoztatást kapott a védelmi erők modernizációjával kapcsolatos tervekről. Hangsúlyozta: Magyarország 2018 óta nagymértékben fektetett be forrásokat az új katonai képességek, rendszerek teljes spektrumába, nagy hangsúlyt helyezve a magyar védelmi ipar fellendítésére, valamint a fegyveres erők átfogó átszervezésére is.



Jiri Sedivy a beruházások mértékét is figyelemre méltónak találta.



Kiemelte, hogy Magyarország vezető szerepet tölt be az EDA által is támogatott Eurosim-tervben.

Az Európai Unió védelmi célú Állandó Strukturált Együttműködésének (PESCO) keretén belül megvalósítandó magyar kezdeményezés célja a résztvevő országok számítógépes szimulátorainak közös hálózatba kötése, amely hatékonyabbá és olcsóbbá teheti a tagállamok haderőinek közös kiképzését.

"Ez a terv nagy hozzáadott értéket képvisel az EU számára" - jelentette ki Sedivy.

Az uniós ügynökség főigazgatója méltatta a magyar modernizációs tervek keretében létrejött Digitális Katona Programot, és azt, hogy Magyarország igen aktív az EDA helikopter-kiképzési és gyakorlati programjában.

MTI