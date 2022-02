A lengyel válogatott nem áll ki az oroszok elleni pótselejtezőre

„Nincs több szó, eljött a cselekvés ideje” – szögezte le Cezary Kulesza, aki elárulta: a vb-indulásért zajló vetélkedés másik ágán érintett svéd és cseh szövetség képviselőivel is tárgyalásokat folytatnak.

„Annak fényében, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió eszkalálódik, a lengyel nemzeti csapat nem játssza le a mérkőzését az orosz válogatott ellen” – írta Kulesza Twitteren.

„Ez az egyetlen helyes döntés. Egyeztetünk a svéd és a cseh szövetséggel, hogy közös álláspontot közvetítsünk a nemzetközi szövetség felé” – fűzte hozzá.

A lengyel válogatott csapatkapitánya, Robert Lewandowski ugyancsak a közösségi médiában üdvözölte a fejleményt.

„Ez a helyes döntés. Nem tudok elképzelni egy mérkőzést az orosz válogatott ellen ebben a helyzetben, miközben a fegyveres konfliktus folytatódik Ukrajnában” – fejtette ki Lewandowski. „Nem az orosz futballisták és drukkerek felelősek ezért, de nem tehetünk úgy, mintha semmi nem történt volna.”

A lengyel szövetség kedden még ahhoz kérte az európai szövetség (UEFA) hozzájárulását, hogy semleges pályán léphessen pályára az oroszok ellen. Az eredeti tervek szerint az orosz–lengyel találkozót az európai pótselejtező keretében március 24-én rendeznék Moszkvában. Az összecsapás győztese öt nappal később játszana a B jelű ág másik párja, a svéd–cseh összecsapás továbbjutójával azért, hogy részt vehessen a Katarban november 21. és december 18. között sorra kerülő vb-n.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadnak célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

Grzegorz Krychowiak (balra) és Robert Lewandowski, a lengyel válogatott játékosai Szentpéterváron (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Kirill Kudrjavcev)