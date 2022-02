Választás 2022 - Hét országos pártlistát jelentettek be a határidőig

2022. február 26. 17:20

Hét országos pártlistát jelentettek be a szombat délután négy órai határidőig a Nemzeti Választási Bizottságnál, emellett a roma kivételével minden nemzetiség országos önkormányzata állított listát az országgyűlési választásra.

Az NVB korábban már nyilvántartásba vette a Mi Hazánk Mozgalom országos listáját, a szombati határidőig további hat párt vagy pártszövetség adta le az országos listáját. Még pénteken leadta listáját a DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd, szombaton pedig a Fidesz-KDNP, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Megoldás Mozgalom, a Normális Élet Pártja és az IMA - A Mi Pártunk.

Elképzelhető, hogy a pártlisták száma kevesebb lesz, ha az ajánlás-ellenőrzések során kiderül, hogy valamelyik szervezetnek nincs meg a listaállításhoz szükséges 71 egyéni jelöltje a fővárosban és 14 megyében.

Négy évvel ezelőtt 40 pártlistát jelentettek be, de a szavazólapon végül csak 23 szerepelt. Akkor valamennyi országos nemzetiségi önkormányzat is tudott listát állítani, idén azonban az Országos Roma Önkormányzat közgyűlése a január 31-ei határidőig nem tudott megállapodni a jelöltekről, ezért az önkormányzat nem állíthatott nemzetiségi listát az április 3-ai országgyűlési választásra. A roma nemzetiség kivételével már valamennyi nemzetiség bejelentette listáját és azokat az NVB nyilvántartásba is vette.

MTI