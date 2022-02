Prága újabb fegyvereket és lőszert adományoz Ukrajnának

2022. február 26. 22:50

Csehország újabb fegyvereket és lőszert adományoz Ukrajnának - a kormány döntéséről Jana Cernochová védelmi miniszter tájékoztatott a Twitteren szombaton megjelent bejegyzésében.

A csehek gépkarabélyokat, géppuskákat, speciális puskákat és pisztolyokat, illetve hozzájuk való lőszert adnak az ukránoknak - pontosított a miniszter. Az adomány értéke 188 millió korona. A védelmi tárca már felvette a kapcsolatot az ukránokkal, hogy konkrétan hová küldje a fegyvereket és a lőszert.

"Nagyon fontos, konkrét segítségről van szó" - mondta Jevhen Perebijnisz, Ukrajna prágai nagykövete újságíróknak, amikor szombaton délelőtt elhagyta a védelmi minisztérium épületét. A diplomata már pénteken a cseh parlamenti felsőházban beszélt arról, hogy Ukrajnának most "azonnali konkrét segítségre, elsősorban fegyverekre" van szüksége. "A szolidaritás kinyilvánítása már nem elegendő" - szögezte le a szenátorok előtt Perebijnisz.

A kormány már január végén arról döntött, hogy mintegy 4000 tarackágyú-lövedéket ad Ukrajnának 40 millió korona értékben.

A kabinet pénteken rendkívüli ülésen döntött arról, hogy szükség esetén akár 580 cseh katonát lehessen bevetni a NATO készenléti egységeinek keretében a szövetség egész területén. Arról is határozott a kormány, hogy szükség esetén a szövetséges NATO-országok katonai alegységei szabadon mozoghassanak cseh területen. A NATO-repülőgépek például szabadon vehetnek fel üzemanyagot a cseh repülőtereken.

A cseh ipari és kereskedelmi minisztérium többszáz tonna üzemanyagot vett, és megszervezte annak Ukrajnába küldését - jelentette be Jozef Síkela a tárca vezetője szombaton este a Twitteren. Leszögezte: részleteket biztonsági okokra hivatkozva egyelőre nem hoznak nyilvánosságra.

Szombaton este jelentette a cseh kormányhivatal, hogy Petr Fiala miniszterelnök is a nap folyamán telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel arról, milyen segítségre lenne még szüksége Ukrajnának. Részleteket nem közöltek.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségei, így a főváros ellen is hadműveletet folytatnak, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

MTI