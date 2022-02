Szeptemberben rendezik a Herbstgold Fesztivált Kismartonban

2022. február 27. 09:51

Juan Diego Flórez tenor, John Malkovich, Schiff András zongoraművész, Valerij Gergijev karmester és a Szentpétervári Mariinszkij Színház Zenekara is fellép szeptember 11. és 25. között a Herbstgold Fesztiválon Kismartonban.

Első alkalommal lép fel a fesztiválon mások mellett a hollywoodi sztár John Malkovich A zenekritikus című show-műsorával, Juan Diego Flórez tenor dal- és áriaesttel, Valerij Gergijev karmester és a Szentpétervári Mariinszkij Színház Zenekara Debussy, Prokofjev és Beethoven műveivel, Dirk Stermann és Christoph Grissemann kabarettisták Loriot Drámai művek című előadásukkal - közölték a szervezők az MTI-vel.



A rendezvény szereplője lesz a Chamber Orchestra of Europe a kismartoni Esterházy-kastély rezidens zenekaraként, Julian Rachlin szólista, karmester és kamarazenész szerepében egyaránt színpadra lép, hangversenyt ad a Quatour Ébene, valamint a Wigmore Hall Vonósnégyesverseny díjazottjai. A korhű hangszereket megszólaltató Barucco Ensemble-t Heinz Ferlesch vezényli.



Haydn öt operájának korábbi bemutatói után idén Wolfgang Amadeus Mozart egyfelvonásos Singspieljét, a Bastien és Bastienne című komikus operáját rendezi színpadra a Carolin Pienkos és Cornelius Obonya rendezőpáros Angelo Pollak tenor, Heinz Ferlesch karmester és a Barucco Ensemble tolmácsolásában.



Julian Rachlin hegedű- és brácsaművész, karmester, a fesztivál intendánsa a 2022-es fesztivál mottójául a szenvedélyt választotta Haydn La Passione melléknévvel ellátott, 49. szimfóniájától is inspirálva. A fesztivál már bevett tematikái továbbra is megmaradnak, így a klasszikus zenétől az operán, a nagyzenekari koncerteken át a dalestekig, kamarazenét és zenés irodalmi estéket is magukba foglaló programok várják a közönséget.

MTI