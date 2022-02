Szakértő: Összehasonlíthatatlan az ukrán és a déli határ helyzete

2022. február 27. 09:58

Magyarország nemcsak a kárpátaljai magyaroknak, hanem az ukrán menekülteknek is védelmet nyújt. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon is benyújthatják menekültügyi kérelmüket, és a magyar hatóság ideiglenes védelemre jogosultként ismeri el őket. A menekültek befogadására való felkészülés is megkezdődött.

Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője az M1 Ma reggel című műsorában elmondta: Magyarország ebben az esetben az első biztonságos ország, ahová ukrajnai menekültek érkezhetnek. Ilyen helyzetben ha valaki nem a határátkelőkön keresztül érkezik, de menedékért folyamodik, akkor velük szemben nem lehet olyan kényszerintézkedéseket alkalmazni, mint a gazdasági migránsokkal szemben. Már az EU hivatalos oldalán is használják a fogalmi különbségeket a menekültek és a migránsok között.

Ha valaki kettős állampolgár, akkor könnyebb a menekültstátusz megszerzése, ugyanakkor mivel Magyarország az első biztonságos ország, ezért a jogszabályi feltételek elengedőek a menekültek segítéséhez.

A baloldal részéről természetes, hogy megpróbál párhuzamot vonni a déli határ és az ukrán határ között, de a jogszabályi feltételek mások. A gazdasági bevándorló fogalmát az ENSZ is elismeri, így egészen más helyzetről van szó.

A gazdasági migránsok között rengetegen eldobálták az irataikat, nem nyújtottak be menedékkérelmet és emiatt sokan lebuktak közülük, hogy valójában nem menekültek.

