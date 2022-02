Ukrajnában tanuló és ott élő külföldiek érkeznek Záhonyba

2022. február 27. 11:25

Ukrajnában tanuló és ott élő külföldiek, többek között marokkóiak, elefántcsontpartiak és nigériaiak érkeztek vasárnap délelőtt Záhonyba, egyebek mellett egyenesen Harkivból és Ivano-Frankivszkból.

Az emberek az MTI tudósítójának arról számoltak be, hogy 24 órát utaztak étlen-szomjan több átszállással Ukrajna belsejéből, amíg elértek a magyar határra.

A harkivi egyetemen repülőmérnökként tanuló marokkói diákok elmondták, hogy nagyon nehezen lehet elindulni az ostromlott városból, ahonnan naponta csak egy-két vonat indul nyugat felé. Arról számoltak be, hogy az utolsó pillanatokban hagyták el a várost, már hallották a robbanásokat, lövéseket és az utolsó éjszakát a metróban, óvóhelyen töltötték.

Most Budapestre indulnak és segítséget kérnek a marokkói nagykövetségtől annak érdekében, hogy haza tudjanak repülni - mondták.

Egy nigériai férfi ukrán feleségével és kisgyermekével érkezett Harkivból Záhonyba. Ő arról számolt be, hogy a távolból már látta a közeledő orosz tankokat és lövések zaja verte fel az éjszaka csendjét. A helyzete annál is inkább bonyolult, mert ő nigériai, miközben a felesége ukrán állampolgár, így nem tudja, hogy melyik országban fogadják be őket ideiglenesen.

A menekültekkel tömött záhonyi állomáson egyébként sátrakat állítottak fel segélyszervezetek, a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Református Szeretetszolgálat, étellel és itallal látják el az embereket.

Aki nem tud tovább indulni, az ideiglenes szállást kaphat a záhonyi művelődési házban, ahol tábori ágyakat, matracokat állítottak fel. A helyszínen van a mentőszolgálat rohamkocsija is, a mentőszolgálat munkatársai kérésre elvégzik a menekülők Covid-szűrését.

Záhonyba megérkeztek a Terrorelhárítási Központ munkatársai is.

MTI