Történelmi mélyponton járt a forint

2022. február 28. 11:03

Hétfő reggel nem hagyták hatás nélkül a hétvégi háborús fejlemények a forintot, de délelőtt visszaerősödött. Jókora gyengüléssel kezdett a forint hétfő reggel a háborús hangulatban, az egyre keményebb nyugati szankciók után a dollár erősödése is jelzi a kockázatkerülést a befektetők körében. Hamar elérte történelmi mélypontját is a magyar deviza, 372 fölé emelkedett az euró jegyzése – írja a Portfolio.

Délelőtt azonban visszaerősödött 370 alá az euróval szembeni árfolyam, de még ez is 1,2 százalékkal magasabb a péntek esti szintnél.

Megjegyzik azt is, hogy nem a rubel napja a hétfő, hiszen beszakadt reggel az árfolyama, majd némi korrekció következett ott is, de délelőtt így is 23,5 százalékkal lejjebb van, mint pénteken volt.

portfolio.hu