Elszállt a gáz- és olaj ára az Oroszország elleni szankciók hírére

2022. február 28. 12:01

A pénteki nagy szakadás után hétfőn 30 százalék feletti ugrással indított az áprilisi határidős gázár a holland TTF gáztőzsdén. Az orosz büntetések miatt az olaj ára is megugrott. A háború csütörtök hajnali kitörése után aznap átmenetileg 40-50 százalék közötti ugrás volt megfigyelhető a különböző futamidejű gázár-konraktusokban, aztán annak a hírére, hogy a csütörtök éjjeli EU-csúcson még nem született döntés az orosz bankok SWIFT-ből való kizárásáról, illetve egy orosz–ukrán tárgyalásos folyamat esélye is felcsillant, fellélegzés volt a gázpiacon is, és 100 euró/MWh alá szakadt vissza a gázár.

Az áprilisi határidős ár pénteken 92 eurón zárt, hétfő reggel viszont 123 euró körülig kilőtt, ami 32 százalékos ugrásnak számít – írja a Portfolio. Egyes orosz bankok SWIFT-ből kizárása növeli a kockázatot, hogy az európai vevők nem tudnak fizetni a gázért (se), így a teljes szállítás leáll, ez pedig felfelé hajtja az árakat. Közben az, hogy az orosz jegybank devizatartalékainak körölbelül felét érte vagyonblokkolás a SWIFT-lépés miatt, elvileg növelné az esélyét annak, hogy az oroszok rá vannak szorulva az energiaszállításra, hogy pénzhez jussanak, így tehát ez a folyamatos szállítások felé mutat – jegyzi meg a gazdasági lap.

Ugrik az olajár

A fentiek mellett újra 100 dollár fölé ugrott hétfő reggel az olaj ára, a londoni tőzsdén jegyzett termék árfolyama 103 dollárig emelkedett, ami közel 7 százalék pluszt jelent a pénteki záróárhoz képest. A hétfőn lejáró, áprilisi elszámolású Brent 5,1 százalékkal 102,9 dollárra emelkedett az ICE Futures Europe tőzsdén, az aktívabb májusi kontraktus 5,7 százalékot ugrott, az áprilisi WTI 5,8 százalékkal 96,9 dollárra ugrott a New York-i árutőzsdén – ismerteti a Portfolio. Egy másik fontos tényező, amely felfelé hajtja az olaj árát, hogy szerdán összeül az OPEC+, a világ legnagyobb olajkitermelői megvitatják, hogy hogyan alakítsák kitermelésüket, az eddigi hírek alapján maradhat a további menetrend, a delegáltak szerint a kartell az invázió ellenére valószínűleg marad az olajtermelés fokozatos növelésére vonatkozó tervéhez, ami a masszívan emelkedő kereslet mellett további olajáremelkedést vetít előre.

Oroszország a Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint januárban napi 11,3 millió hordó olajat termelt ki. A Nemzetközi Energiaügynökség a múlt héten ígéretet tett arra, hogy hozzájárul a globális energiabiztonság biztosításához, India pedig azt mondta, hogy támogatni fogja a vészhelyzeti olajtartalékok felszabadítására irányuló kezdeményezéseket, hogy segítsen az árak stabilizálásában.

InfoStart