Elérte a havazás Budapestet is

2022. február 28. 13:58

Újra mindent hó borít a Kékesen, Tolna és Somogy megyét is intenzív hózáporok érték el. A fővárosban is hullik a hó. Egy magassági hidegörvény okoz a meteorológiai tavasz utolsó napján, hétfőn többfelé intenzív hózáporokat. Már a reggeli órákban is többfelé kifehéredett a táj, a csapadékgócok nyugat, délnyugat felé mozognak - tudósított az Időkép, amelynek felhasználói videókat is készítettek a tél utolsó napjának időjárásáról.

InfoStart