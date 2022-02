Izrael megszavazza Oroszország elítélését az ENSZ-ben

2022. február 28. 14:51

Jaír Lapid izraeli külügyminiszter közölte, hogy Izrael megszavazza Oroszország elítélését az ENSZ-ben – jelentette a katonai rádió hétfőn. Lapid a rádióban is közvetített beszédében kijelentette: várhatóan hétfőn vagy kedden tartják a szavazást az ENSZ-ben, ahol „Izrael a világ népeinek nagy többségével együtt támogatni fogja az orosz lépést elítélő határozatot”. „Izrael alaposan megvizsgálja az Oroszországgal szembeni szankciók jelentőségét. Létrehoztunk egy minisztériumközi csoportot, amely tanulmányozza a szankciók hatásait és következményeit az izraeli gazdaságra és politikára” – mondta a külügyminiszter az Oroszországgal szemben a világ nyugati országainak jelentős részében már bevezetett megszorító intézkedésekről.

A külügyi tárca vezetője hangsúlyozta, hogy Jeruzsálem minden lehetséges módon kész Ukrajna megsegítésére, mert ez történelmi, az értékeken alapuló, erkölcsi kötelesség. Hétfőn és kedden három repülőgépet indítanak Izraelből Ukrajnába a vészhelyzet idején szükséges humanitárius segéllyel. Több ezer kabát, takaró, hálózsák, orvosi felszerelés, sátrak és víztisztító berendezések találhatóak a küldeményben. A tíz izraeli víztisztító rendszer óránként 5000 liter vizet képes ihatóvá tenni, s ez 200 000 ember számára lehet elegendő.

Emellett küldenek vízellátó rendszert is, amely 100 000 ember számára képes biztosítani a víz tárolását és elosztását. A rakomány személyes felszerelést is tartalmaz: 3 000 téli sátrat családoknak, 15 000 takarót, 3 000 hálózsákot, és 2700 meleg, jól szigetelő kabátot. Emellett Jeruzsálem 17 tonna gyógyszert és orvosi felszerelést, valamint 100 tonna humanitárius felszerelést is küld Ukrajnába. „Izrael a történelem helyes oldalán volt és lesz” – szögezte le Lapíd. „Ezek a mi értékeink. Az Egyesült Államok volt és lesz is mindig a fő szövetségesünk, de amerikai partnereink is megértik, hogy van két szempont, amely megköveteli, hogy óvatosak és figyelmesek legyünk” – tette hozzá.

Lapid kifejtette, hogy egyrészt a szomszédos Szíriában, a Golán-fennsík túloldalán állomásozó orosz katonai jelenlétre utal, s hogy az együttműködés a Szíriában állomásozó orosz csapatokkal lehetővé teszi az iráni terjeszkedés elleni harcot Szíriában. Másrészt – mondta – arra gondolt, hogy még mindig mintegy 180 ezer potenciális izraeli bevándorló és több ezer izraeli állampolgár él Ukrajnában, s ez is óvatosságot követel a kormánytól. „Mindent megteszünk, hogy egyetlen izraelit vagy zsidót se hagyjunk cserben. Ezért létezik a zsidó állam. Ez a kötelességünk” – emlékeztetett Lapid. A külügyi tárca vezetője kijelentette, hogy Izrael történetének egyik legbonyolultabb művelete az emberek kimenekítése Ukrajnából. „Ez hatalmas szervezési munka, diplomáciai és politikai erőfeszítés. A sorrend egyértelmű: törődünk az izraeliekkel, törődünk a zsidókkal, és a szívünk Ukrajna polgáraiért is dobog” – zárta szavait.

MTI