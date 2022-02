Szijjártó Péter: Halált okozó fegyverek szállítása Magyarországon keresztül nem fog megtörténni

2022. február 28. 15:54

Szijjártó Péter Koszovóból jelentkezett be, közösségi oldalán közvetített nyilatkozatában beszélt arról, hogy sajnos egy olyan háború zajlik, amit a magyar emberek nem akartak és nem akarnak. Békét szeretnénk az egész régióban – hangsúlyozta a miniszter. Koszovóra kitérve közölte, hogy magyar csapatok is részt vesznek az ottani béke fenntartásában. Mivel a szomszédunkban háború zajlik, ezért egyre fontosabb a nyugat-balkáni stabilitás fenntartása.

Kötelességünk, hogy biztosítsuk, hogy Magyarország nem vesz részt a szomszédságunkban zajló háborúban. Magyarország hozzájárult ahhoz, hogy az európai békekeretet aktiválják, de azt is egyértelművé tettük, hogy nem küldünk csapatokat és fegyvereket Ukrajnába, mert nem szeretnénk bevonódni a háborúba. Ma újabb döntést hoztunk. Halált okozó fegyverek szállítása Magyarországon keresztül nem fog megtörténni – szögezte le Szijjártó Péter.

A döntés oka az, hogy ezek a szállítmányok erőszakos katonai akciók célpontjává válhatnak, és még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy biztosítanunk kell Magyarország és a magyar emberek biztonságát, és biztosítanunk kell azt, hogy nem vonódunk be a háborúba. Szijjártó Péter hozzátette, hogy mindenközben Magyarország legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, élelmiszert és egyéb segélycsomagokat biztosítunk a háború sújtotta embereknek. Ma mindenki tisztában van azzal, hogy a legnagyobb érték a béke, és mindent meg kell tennünk ennek fenntartása érdekében. Garantálnunk kell a magyar emberek biztonságát. Magyarország továbbra is ezt az álláspontot vallja a Nyugat-Balkán tekintetében is.

MTI