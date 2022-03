Zelenszkij felszólal az EP rendkívüli plenáris ülésén kedden

2022. március 1. 12:16

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan felszólal kedden az Európai Parlament (EP) rendkívüli, egynapos plenáris ülésének az Ukrajna orosz megtámadásáról szóló vitájában - közölte az uniós parlament.

Az EP tájékoztatása szerint, amennyiben a körülményeik lehetővé teszik, Zelenszkij ukrán elnök és a kijevi törvényhozás, a Verhovna Rada elnöke, Ruszlan Stefancsuk jelentkezik be a plenáris vitába és szólal fel.



Az Európai Parlament képviselői ezt követően Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, valamint Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselővel vitatják meg Ukrajna orosz megtámadását.



A kedd délben kezdődő vitát követően az EP plénuma állásfoglalást fogad el.



Az EP arról is tájékoztatott, hogy Roberta Metsola EP-elnök kezdeményezésére a vitát követően az Európai Parlament brüsszeli épülete előtti téren összegyűlnek az EP-képviselők, a parlamenti dolgozók, az ukrán vendégek és mindazok, akik szolidaritásukat szeretnék kifejezni Ukrajnával és az ukrán néppel.



Az EP házbizottságaként működő Elnökök Értekezlete - azaz Metsola elnök és a képviselőcsoportok vezetői - február 24-én döntött úgy, hogy az uniós parlament rendkívüli brüsszeli ülésszakon vitatja meg Ukrajna orosz megtámadását. Az Elnökök Értekezlete akkor, állásfoglalásában, a lehető leghatározottabban elítélte az Ukrajna elleni orosz támadást, amelyet indokolatlannak és jogellenesnek nevezett.



Kijelentették: Ukrajna független és önálló nemzet, területi egysége nem képezheti alku tárgyát. Leszögezték azt is, hogy az orosz invázió indokolatlan és jogellenes, fenyegetést jelent az európai és a regionális stabilitásra, valamint a szabályokon alapuló világrendre nézve. Megfogalmazásuk szerint a támadás a demokratikus társadalmi modell ellen irányul. Az orosz fellépés nem maradhat válasz nélkül - szögezték le.



"Továbbra is szilárd az egységünk, az eltökéltségünk és az indokolatlan orosz agresszióra adott válaszunk. Az Európai Parlament támogatja a példa nélküli európai és nemzetközi választ, egyebek között az új és szigorú szankciókat, amelyek biztosítják, hogy a Kreml elszámoltatható legyen a tetteiért" - fogalmaztak.



Az Elnökök Értekezlete teljes szolidaritásáról és támogatásáról biztosította Ukrajnát és lakosságát.

MTI