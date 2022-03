A menekültek fogadására készülnek a fővárosi katolikus intézményekben

2022. március 1. 12:28

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében felmérik a plébániák és egyházi intézmények befogadóképességét az Ukrajnából érkező menekültek fogadására készülve.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a menekültek segítését koordináló válságstábot hozott létre a főegyházmegyében, mert - mint írta - "a segítő testvéri szeretetnek vannak különleges pillanatai", és "ezek egyike most érkezett el".



Az MTI-hez is eljuttatott, a főegyházmegye papságának küldött keddi levélben az érsekség azt kérte a papoktól, küldjék el szállásfelajánlásaikat a kapacitás megjelölésével egy központi e-mail címre.



Varga Norbert, a főegyházmegyei hivatal irodaigazgatója, a válságstáb tagja az MTI-nek elmondta: a felmérés célja, hogy szükség esetén - a katolikus karitász segítségével - azonnal a kijelölt szálláshelyre tudják irányítani a menekülteket, és gyorsan, gördülékenyen meg tudják szervezni az ellátásukat is.



A főegyházmegyében keddre virradóra a békásmegyer-ófalui plébániára érkezett egy 42 tagú ecuadori csoport. Ők a zaporizzsjai egyetemen, illetve Kijevben tanuló fiatalok.



Ugyancsak éjjel érkezett Esztergomba egy tíztagú kárpátaljai család, amelyet a Szent Adalbert Központban szállásoltak el - ismertette Varga Norbert.



Hozzátette: egyelőre nem kérnek szállást tömegesen a menekültek, de fontos felkészülni az akár 50-60 tagú csoportok fogadására és ellátására is.



Az irodaigazgató elmondta azt is: terveik szerint Budapesten a főegyházmegye tulajdonában lévő D50 kulturális központ, Esztergomban és környékén pedig a Szent Adalbert Központ konyhája látja majd el a plébániákon és a híveknél elszállásolt menekülteket.



MTI