CÖF-CÖKA: a kormány elsődleges dolga békemissziót folytatni!

2022. március 1. 16:44

A "magyarok akarata" szerint kormányunk elsődleges dolga békemissziót folytatni - közölte a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) vezetősége kedden az MTI-vel.

"A CÖF-CÖKA szellemi honvédőinek leveleiből meggyőződéssel kicseng, hogy az orosz, ukrán és magyar civil polgárság egyaránt a békéért kiált" - fogalmaztak.



Hozzátették, helyesen járunk el, amikor a háborús övezetből érkező menekülteknek válogatás nélkül segítséget és szeretetet adunk. "Nemes, de nehéz feladat, hogy most már nemcsak délen, hanem északkeleten is védenünk kell Európa és Magyarország határait, de joggal reméljük, hogy ezt, ha szükséges, a NATO égisze alatt is megtehetjük" - írták.



A CÖF-CÖKA bízik abban, hogy a konfliktus szereplői és az egyelőre a "stadion lelátóin ülő szurkoló nagyhatalmak" belátják, hogy Európa népeit nem szabad akaratuk ellenére veszélybe sodorni.



"Támogatjuk kormányunk józan észszerűségen alapuló, a háborús eszkaláció elkerülésére tett intézkedéseit, amely Magyarország civil polgárainak érdekeit messzemenően figyelembe veszi" - húzták alá a közleményben.

MTI