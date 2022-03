Varsó is a Nemzetközi Büntetőbírósághoz fordul

2022. március 1. 17:16

Lucie Szymanowska, az MTI tudósítója jelenti: Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter és főügyész kedden bejelentette, hogy a hágai Nemzetközi Büntetőbírósághoz (ICC) fordul az Ukrajnában elkövetett feltételezett orosz bűntettek ügyében. Sajtóértekezletén közölte, hogy az ügyben együttműködik litván hivatali partnerével.

Ziobro – gov.pl

A panaszt Ziobro a sajtókonferencián elhangzottak szerint még kedden benyújtja. Amint a miniszter elmondta, ez ügyben Litvánia példáját követi. Közölte: egyeztetett a litván főügyésszel, megállapodtak az eljárás kapcsán folytatandó együttműködésükről.



Ingrida Simonyte litván kormányfő hétfőn jelentette be, hogy országa az ICC-hez fordul azon "háborús és emberiesség elleni bűntettek kapcsán, amelyeket Oroszoroszág és Fehéroroszország követ el Ukrajnában".

Simonyte – news.sky.com



A lengyelországi sajtó szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már vasárnap közölte, hogy Ukrajna panaszt nyújtott be az ICC-nél Oroszországgal szemben, ebben Moszkva felelősségre vonását szorgalmazza "az emberirtás fogalma megmásítása miatt", mely manipuláció révén Moszkva az Ukrajna iránti agressziót igazolná Kijev szerint. A panaszban azt is kérik, hogy a törvényszék sürgősen rendelje el az ukrajnai orosz hadművelet beszüntetését.



Mélanie Joly kanadai külügyminiszter is kedden jelentette be: Kanada az ICC-hez fordul, hogy a testület vizsgálja ki, Oroszország követett-e el emberiesség elleni és háborús bűnöket Ukrajnában.

Joly – fiymusicnews.ca



MTI