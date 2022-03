Meghalt két palesztin az izraeli katonákkal kitört tűzharcban

2022. március 1. 18:55

Két palesztin fegyveres meghalt, három pedig megsebesült az izraeli katonákkal Dzseninben folytatott tűzharcban, kedd hajnalban - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden.

Az izraeli kommandós és határőr katonák terrortevékenységgel vádolt palesztin letartóztatása végett hatoltak be a dzsenini menekülttáborba. Miután őrizetbe vették a gyanúsítottat, több irányból heves tüzet nyitottak rájuk, amit viszonoztak.



Amikor a határőr katonák elkezdték elhagyni a terepet, zavargások törtek ki, mintegy 150-en Molotov-koktélokkal, kövekkel és házilagos gránátokkal dobálták az izraeli erőket.



Imad abu Alhidzsát tartóztatták le, aki korábban már maga is volt fogoly izraeli börtönökben, s az iszlamista Hamász terrorszervezet egyik magas rangú dzsenini vezetőjének, az évek óta raboskodó Dzsamál Abu al-Hidzsának a fia. A halottak: Abdullah al-Kasszari és Sadi Nadzsam.



A ynet emlékeztet rá, hogy tavaly novemberben a Palesztin Hatóság jelentős katonai műveletet hajtott végre Dzseninben, hogy visszaállítsa fennhatóságát a város, a benne található menekülttábor és a környező falvak fölött.



A lap szerint efféle akciót már másfél évvel ezelőtt terveztek, de a koronajárvány kitörése miatt akkor lemondták. Az elmúlt évben a Palesztin Hatóság elvesztette az uralmat ebben a körzetben az Iszlám Dzsihádhoz, a Hamászhoz és az Al-Aksza Mártírjainak Brigádjához kötődő fegyveres csoportok hatalmának növekedése nyomán.



Ezek a fegyveres csoportok terrorizálni kezdték a várost, embereik nem féltek szembeszállni a palesztin biztonságiakkal és a palesztin rendőrséggel, többször lőtték is parancsnokságukat a városban.



Dzsenin az Iszlám Dzsihád fellegvára Ciszjordániában, de a Hamász is jelentős erőkkel képviselteti magát.

MTI